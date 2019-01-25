【繩縛師】捆綁不等於SM！打破AV印象　90後少女日本拜師學綁人

捆綁不一定是色情！香港最年輕的繩縛師Rika，入行三年，已經捆綁過近千人，把原本地下、私密的繩縛活動，變成可以公開演出的繩縛藝術節。在日本，繩縛師被視為職人，繩子的材質、綁法中包含着力學、美學、情緒的交流，不少繩縛愛好者，更是從被捆綁當中找到自我真實的一面。

繩縛師Rika（一条提供）

我覺得我被綁的時候最自由 Rika

自述：Rika 編輯：白汶平（一条）

【從綑綁中解放】

繩縛，最早用於捆綁犯人，現在發展為藝術創作，繩結與人體纏繞、重疊，加上模特肢體的變化和姿態，形成一種壓抑、力學、窒息的美感。現場表演時，會搭配情境、舞蹈和音樂，繩縛師必須要有理性的判斷和掌控力，加上專業的繩縛技巧，才能將繩子和人完美呈現。

我叫Rika，是個90後，也是香港最年輕的繩縛師，我做繩縛已經3年了。我知道很多人會覺得繩縛就是色情、性虐，我接觸之前也認為那是成人影片裏才會出現的東西。我不否認它跟情慾有關，但它同時也是藝術，就像水一樣，會有很多種不同的形態，就看你怎麼去定義它。

到現在我差不多綁過一千人了，也幫助很多人從繩縛找回自我，大部分都是生活有壓力的人來，男性佔多數，男女比例是7:3，我有時覺得自己像醫生一樣，在綁前跟他們做很多溝通，就像心理諮詢一樣。

Rika作品（一条提供）

60歲的單親爸爸

他是我綁過年紀最大的人。他的太太已經過世好幾年了，他很思念太太，同時必須獨自背負起照顧女兒的責任，生活寂寞加上負擔很重，他想嘗試不同的東西，找到釋放壓力的出口。他是身高160公分，體型瘦小的老人家，我把他吊起來的時候，雖然繩子緊縛着他，但他身體是很放鬆的，他體驗完後告訴我，覺得自己被療愈。

結婚25年的夫妻

這對夫妻年齡差不多45歲，來找我時我才知道他們結婚25週年。他們有一個女兒還在唸書，這些年兩人的婚姻生活非常平淡，幾乎只剩下柴米油鹽的瑣事，不但沒有深入交流，也沒有親密關係。捆綁前，我們三方經過很詳細的溝通，談了對生活、對愛、對彼此的看法，我除了捆綁這對夫妻，也教他們一些技巧，他們的反饋是繩縛幫他們找回婚姻的新鮮感，也更加了解彼此。

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初入社會的小情侶

一開始是我主動問女方要不要來當繩模，我們進一步聊了才知道，她和男友經常吵架，後來她找男友一起來體驗繩縛，我在捆綁女孩時，她男友會在旁邊看。女孩覺得她從繩縛找到宣洩情緒的管道，喜歡被綁的感覺，男友也很尊重她，經常陪她來，兩人會透過聊繩縛去交流彼此的看法。

200公分的大漢

他是個在香港住了20年的外國人，是我綁過身材最高大的人。他在商務公司上班，工作節奏比較密集緊湊，也讓他覺得很難真的放鬆自己，所以想試試被捆綁的感受。我在綁他的時候特別費勁，因為他太高了，也很壯，雖然我自己可以把他吊起來，但基於安全考量，現場還有兩位工作人員在旁邊看着，最後順利完成了吊縛。

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在這些過程中，你和被綁的人非常貼近，一個眼神、一個動作，都是信任和默契，所以我覺得成為繩縛師，最重要的就是要能抵擋誘惑。被你捆綁的人，有可能是身材很好的美女、帥哥、你喜歡的人、想接近你的人等，你都必須要能抵擋，並且理性判斷、專注創作、考慮被綁者的感受。

我第一次接觸繩縛是被綁的人，當時和綁我的繩縛師聊了很多關於自我的身體狀況、禁忌、對性的看法、哪些地方不能碰、有沒有過陰影……我意識到那是一種認識自己的過程，因為我平時不會去想到這些。

在被捆綁的當下，我覺得自己內心某個部份被釋放了，我覺得很自由，這些繩結，好像打開了我心結。於是我持續參加聚會，下班有時間就來，多和愛好者交流，大概被綁了半年吧，我開始去學着怎麼綁別人，到日本拜師。

一個眼神、一個動作，都需要與被綁者建立信任！按圖看看Rika是如個與被綁建立默契▼

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香港對於繩縛比較封閉，愛好者聚會都是很私密的，每次大概10人，我們會互相討論，我也會教一些比較基礎的綁法，學員之間在溝通好的前提下可以互綁。

愛好繩縛的人，來自各行各業、各種年齡，但這項活動，還是比較被人用獵奇眼光看待，很多人不願意公開自己有在玩繩縛，所以我剛開始入行，就帶着口罩，我不在公開的地方露臉，雖然現在風氣開放一些了，不過戴口罩已經變成我的個人標誌。

【繩縛藝術】

我原本是上班族，日子過得很麻木，接觸繩縛後，我找到了目標，一年多前我辭職了，現在是專職的繩縛師，接一些攝影項目、表演項目、電影拍攝，我自己也有開課，收入和之前當上班族差不多，但是我可以全心投入創作。

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繩縛，是在模特具有知情同意、綁法經過專業訓練，且富有美感的藝術表現形式。我們選用的繩子，都是日本師傅做的手工繩，它有彈性，在接觸皮膚時，比較細緻，不會刮傷模特，我慣用6mm的繩子。

繩縛的綁法非常多，也會根據繩縛師的創作，變化出不同風格：有單獨綁人的、有搭配情境的、也有把人吊起來的......等等。捆綁的時候會避開關節處，以免模特感到不適會受傷。

繩縛藝術裏，把人吊起來的「吊縛」難度比較高，通常會需要綁一個後手縛，在背部、腰部、腳部等地方抓出受力點，進行吊掛。用這樣的方式連兩百公分的大男生，或是吊起兩個人都沒問題。

繩縛＝SM？按圖看看更多Rika的繩縛作品，可能會改變你對繩縛的看法▼

嘗試每一種不同風格，都是一種考驗，對我而言都是對自我和藝術的探索，繩縛不是只有捆綁美女，男性也可以，我也會捆綁假人、鐵絲外牆……從不同的物件找到新的嘗試。

繩縛師綁的每一個結，都是活結，我可以很快把結拆開，我們不會去剪繩子，除非遇到非常緊急的情況，比如模特有急性疾病突然發作，或是特殊原因，必須要立即被解開。捆綁創作的過程大約15-20分鐘，拍完照片後，就會幫模特拆掉，避免模特被捆綁太久不舒服，力道是我們最需要拿捏的，綁太緊會很勒、太鬆又會沒辦法成型。

鐵絲外牆都可以與繩縛結合？按圖看看繩縛如何演活裝置藝術▼

我希望可以推廣繩縛，它除了有藝術性，也能結合音樂、舞蹈，並不全然是情慾的，所以2016年時，我和幾位藝術家，辦了一個繩縛藝術節，有樂團、攝影、畫家，我們完成了一場公開表演。經過3年的努力，外界慢慢能接受，把繩縛當作是次文化藝術，後來我陸續辦了第二屆、第三屆，而且規模越來越大，吸引很多人來參加，洗刷很多質疑的聲音，也讓繩縛受到正向關注。

直到現在，我還是不斷嘗試，從生活中去找靈感，連走在路上，都會注意有「繩子」的地方，像是路邊綁看板的、攤販綁鹹魚的，我會忍不住去看有沒有綁好。我同時喜歡探究兩性和女性的議題，繩縛讓我覺得是一種女權的解放，女性在傳統被當作男性的附屬，可是透過繩縛，女性也有權利去主導一切，也算是另外一種詮釋吧！希望未來繩縛藝術可以越來越得到尊重，當我們跟別人說，我們喜歡繩縛的時候，不會被投以異樣眼光。

希望未來繩縛藝術可以越來越得到尊重，當我們跟別人說，我們喜歡繩縛的時候，不會被投以異樣眼光。（一条提供）

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