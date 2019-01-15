【單身又如何】放下三十歲仍單身的無形枷鎖　感情事宜隨遇而安

急着逼自己找對象，你以為你的人生就會幸福嗎？既然急不來就乾脆隨遇而安，等待適合自己的安排。

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年過三十，同儕拍拖的拍拖、結婚的結婚、生小孩的每天手忙腳亂，而離婚個案也二不離三……人大了，彷彿就要做點什麼，不管欣然接受或逼上梁山，生命就是有那軌跡。曾經吃盡天下的男神女神，也華麗轉身從此專一淑德。你以為自己與別不同，原來不過時辰未到。

何解單身就可嘆？（gettyimage/視覺中國）

但冥冥之中其實還有一種人：單身。

都這把年紀了為何仍不拍拖／結婚？

單身，是一個奇怪的標籤。三十過後孑然一身，要麽是可憐的「單身狗」，否則就歸屬叫人羨慕的「自由人」，沒有中間。「都這把年紀了為何仍不拍拖／結婚？」旁人想替你介紹介紹，出謀獻策，希望你從此脫單。渴求有個伴的，當然積極回應好意。奈何有些人情願做狗，也不欲聽到別人的「粗口」。何解單身就可嘆？不過緣分未至，太監你們急什麼？

若真的為朋友着想，就不要整天只催他們找對象。（gettyimage/視覺中國）

另一種幻想，來自被困斗室內二人你眼望我眼。他們苦悶難當，便以為別人夜夜笙歌：「Happy Friday又去哪裏風流快活？」把自身的渴求，投射在單身友身上。單身不是狗，反是高傲不羈的野貓，隨心躍動，穿梭人間色相來去自如。他或她，很風流，所以單身。但其實他和她之所以單身，原因不過「沒有談戀愛」，不風流更不下流。單身只是一種狀態，豬朋狗友何苦幻想太多？

單身只是一種狀態。（gettyimage/視覺中國）

29 + 1的獨來獨往，很犯規，叛離大眾期望，外人總得找個理由解釋「為什麼」他們沒有拍拖。久而久之，形成壓力，單身的都淪為「兩極」的怪人，就如復仇者聯盟中的Hulk，總是孤單的逃到塞外，或於鬧市中大肆破壞。無論如何，也不容於世，是另類。

想起二十八歲的女友人，她跟拍拖多年男朋友分手，在傷心過後重投情場，害怕三十歲也嫁不出去。事與願違，二十九歲最後一夜陪伴她的只有好姊妹。第二天一覺醒來，她在床上反覆看着自己雙手，發覺仍然存在，「三十歲魔咒」沒有令她消失或死去，她生活如常。那天起她放下「三十歲必須拍拖結婚」的重擔，豁然開朗，緣份隨即降臨，現已結婚生子。

心急也急不來，白折騰自己倒不如順其自然。（gettyimage/視覺中國）

急不來的事，何不隨遇而安？

下次遇上單身的朋友，除非對方自己想說，否則還是別圍繞這主題打轉好嗎？單身，也不過普通人，別小見多怪。

撰文：胡世君 Kenneth 愛情．旅遊．性別及文化．貓奴。文化研究/性別研究雙碩士。 著有《澳洲任我行（悉尼、坎培拉、臥龍崗）── 食買玩一本OK》、《打工旅人——工作假期六國誌》、《戀愛不是請客食飯》等。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「單身之犯規」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）