有一種愛是得不到，仍冀望對方得到幸福，林俊傑（JJ）自03年出道以來，多次向田馥甄（Hebe）隔空表白，亦為S.H.E.寫下不少情歌，如《一眼萬年》、《只對你有感覺》和《兩個人的荒島》等，每首歌名都仿似告白，流露著情深。雖然Hebe以「不熟悉」為由，拒絕對方愛意，但也不阻JJ的攻勢，即使過了9年，他在節目中，仍表示理想型「還是一樣」。

林俊傑自出道以來，多次向Hebe隔空表白。(VCG)

兩人前年合作拍攝音樂節目，小小的互動，已叫不少觀眾看得入迷，特別是兩人對話時，JJ經常藏不住甜笑，像向日葵般，每當對方演唱時，都會做反應支持，亦讚揚她的歌唱實力，而輪到他表演的時候，對方也是看得陶醉，讓人不禁想起JJ曾說道，「如果有機會認識到我的話，你會發現我很棒。」

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看二人在台上的互動：

+ 11 + 10 + 9

付出十多年時間，仍未得到成果，有些人會及早放棄，轉投另一段關係。不過，感情從不由我們決定，愛上一個人，沒有任何原因，即便是身分和個性不同的陌生人，只要互看一眼，或會觸動內心，令人怦然心動，難以忘懷，若然放下了，再遇時也會憶起舊日情懷，再次期待對方的接受。愛便是這麼一回事，只有純粹，再多的遮掩或否認，也阻止不到這個事實，JJ對自己的感情誠實，一等便等逾15年。

或許知道沒可能，但還是想抱有期望。(VCG) 兩人往後發展如何，無人知曉，因感情可以是單方面，也可以是雙方面，而且無法勉強，愛你的人永遠知道你的感受，是愛，還是責任，一眼便能看出。或許知道沒可能，但還是想抱有期望，因此你選擇停留或慢行，哪怕有天對方踏上與你一樣的路途，你還是可以轉身等待，跟他一起行畢全程，你仍是等待著這千萬分之一的機會發生，即使渺望，也想睹上時間一搏。

許多旁人或會笑說不值得，花了這麼多年，仍是沒有結果，但是你只會一笑而過，或者愛不一定要擁有，看著對方幸福的微笑，便已賦予你過往的意義，是你一直以來的動力和支柱。對方將來的幸福，或不由你負責，但你亦不求任何回報，只要她的記憶裡，有著你倆曾經的快樂時光，直至她有了另一半，得到他人的愛護，你亦有信心將她交託他人，這樣的話，便已足夠。

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