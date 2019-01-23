【好好愛自己】幸福難求　愈用力愈易忘掉自我　要幸福要先愛自己

當你愈用力想抓緊一個人，失去理性時，就會發現自我比幸福溜走得更快，更不留痕跡。要過得幸福，要先好好愛自己。

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留得住他的人，卻留不住他的心；留得他的心，卻留不住他的人。

留住一個人，從來都不容易。因為要真正留住一個人，並不是因為你為他付出了多少，而是他愛你有多少。喜歡一個人，很容易，一見鍾情、砰然心動的感覺，但明明都已經有伴侶的人，沒有足夠的定力，又會被誘惑迷倒，就很容易讓人陷入多角的關係。能跟你相守到老的那個，會否是你當初最想愛的那個人呢？

當你以為你幸福得抱住了全世界？全世界在一瞬間就可以遺棄你。（《いつ恋》電視劇照）

愛，本來是一種很單純的東西，只是人漸漸把它複雜化。若果要嘗試去分析愛，簡單可分為「有條件的愛」和「無條件的愛」。所謂「有條件的愛」，是期望在別人身上得到一些好處而去愛。愛可以說是場心理的遊戲，愛一個人又可以源於某人對自己的好感，相信選擇愛他會減低自己受傷害的機會，所以會給予機會去愛這個人。找個愛自己多一點的人，或許對自己比較好，有着自私的心態，埋藏着只有自己知道的理由去愛，並非發自內心深處去愛一個人。

而「無條件去愛」，就確確切切地出自真心去給予愛和付出，不求好處，不求任何回報。愛人並非一件容易的事情，當你可以無條件去愛一個人，大概就不會因為他夠不夠愛你，來決定愛他的多少。

當你可以無條件去愛一個人，大概就不會因為他夠不夠愛你，來決定愛他的多少。（《大叔的愛》劇照）

你無法控制別人愛與不愛，也無法控制別人愛你的多少。當一個人變得沒那麼愛你，或許是他愛上了別人，或是他已經不再愛你。然而，你用盡全力要把你愛的人搶回來，筋疲力竭也未必能如願。事實上，你不可能要求別人愛你，他的去留是他的選擇，你也有權選擇愛與不愛。當愛進入了一場爭奪戰，你可能已不自覺地被佔有慾蓋過愛的本身，為了擁有及征服而已，就好像物慾一樣，買一樣東西純粹喜歡、純粹想擁有，買回來後卻擱置一旁，根本談不上是愛，只是僅僅的喜歡而已。給你搶到了，才發現，即使得到他也不感幸福。因為真正的幸福，是建構於兩個人為愛的全意付出，要靠搶得來的，並非真正的愛和幸福。

伸出去的手終要回到自己身邊。（gettyimage/視覺中國）

當你愈着力留住一個人，你也正失去着自己。愛不是佔有，不是靠搶回來，愛人很難，無私的愛更難，愛人比被愛更加難。當你不是為了愛，而是為了佔有和征服，你做所有的事情，並不是為了愛而做，而是為慾望而做，你改變自己、委曲求全、貢獻別人、犧牲自己，為的是迎合別人和得到別人的喜歡，透過這樣來感受自己的價值和得到存在感。

為了爭取所謂的幸福而失去自己，根本不懂得愛自己，又如何愛人呢？又奢望什麼真正的幸福？要尋找真正的幸福，不如先找回自己。

撰文：Fiona Cinderella 一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《當你越著力留住一個人，你也正失去著自己》— 要尋找真正的幸福，不如先找回自己。」​】

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