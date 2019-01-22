【吳青峰。起風了】浪子回頭還有你在等：原來幸福一直在身後

不少人都想覓得真愛，但當對方近在咫尺時，自己卻一直往前看，與周邊景物擦身而過。吳青峰退出蘇打綠後，近日以重來的姿態，為電視劇推出單曲《起風了》，他獨有的細膩歌聲，搭以充滿詩意的詞，仿如訴說一段摰愛的感情，讓網民聽後，都心起漣漪，憶起自己的愛人。

「風起了，要努力活下去」，既然決定了，便要拼命守住。(@imqingfeng)

法國詩人Paul Valéry曾寫道，「風起了，要努力活下去」，既然決定了，便要拼命守住，這句話隨後得到廣傳，除被編寫成故事，現也演繹成歌詞，道盡自己的半生。吳青峰是次的《起風了》，運用《深夜食堂3》主題曲的澎湃旋律，配合作詞人米果的改編歌詞，把故事表達得淋漓盡致，即使歷盡滄桑，仍能保留初衷，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處，滿心等待你的歸來，「而長野的天，依舊那麼暖，風吹起了從前。」

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道路難以一直平穩，即使甘於平淡，也會有一刻動搖，被吸引過去，特別是年輕的時候，趁還沒太多東西可失去，於是都會蠢蠢欲動，望盡地一搏，去冒險闖闖，「從前初識這世間萬般流連，看著天邊似在眼前，也甘願赴湯蹈火去走它一遍。」不過，將來或甜或苦，都存在可能性，選擇跟隨別人腳步為多，但偶爾也想相信一下自己，想走一段自己計劃出來的路線，「也沉溺於其中夢話，不得真假，不做掙扎，不懼笑話。」

走不一樣的路，旁人或會感無稽，認為對方自討苦吃，但真正喜歡你的人，則會讓你放任，並不是不在乎，而是出自對你的信任，因知道你的能力和決心，於是會尊重你任何一個決定，即使難捨，也會帶著愛意放你遠走。

「你的眼中，明暗交雜，一笑生花。」(《風起了》劇照) 時光飛逝，「短短的路走走停停，也有了幾分的距離」，但仍會感鄉愁，想著要回家，「邁出車站的前一刻，竟有些猶豫」，怕舊日景色經已結束，變成不熟悉的氛圍，但很快便發覺，這種想法是多餘的，「再次看到你，微涼晨光裡，笑的很甜蜜。」無論多少時間、走得多遠，對方仍抱著你倆的回憶，相信並等待你的回頭，「你的眼中，明暗交雜，一笑生花」，這份堅定教人心頭一暖，此刻感受非筆墨所能形容。

每當你出門，對方都站門前目送你離去，每當你回來，對方都站門前接過你的背包，這經常重覆的相遇，都非純屬巧合，實為對方一直等待。因為愛你，所以沒挽留，讓你自由，也因為信任，因此暫時一人守住這個空間，即便離開一會，感情也會留在原地，不時想著你的一切，擔心錯失你回來的那個時機。

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倘若有天變成浪子，回頭時請好好珍惜這位傻傻等待的愛人，因為他，讓你得到依靠，得到勇氣去闖蕩。世界之大，你難以見識一切，故前進的同時，也要珍惜現有的東西，好好陪伴對方，彌補舊日失去的時光，正如《夜短夢長，少女前進吧》的少女般，直至最後才發現，原來幸福一直在身後追趕，只要她轉身等待，便能擁有。歌曲裡的主角，最後難掩感動，感嘆經歷了這麼多，「也沉醉於兒時情話」，「我終將青春還給了她，連同指尖彈出的盛夏」，雖兩人變得成熟，沒有年輕時的心悸，「心之所動，就隨風去了」，但換來的便是永遠的守護，「以愛之名，你還願意嗎？」

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