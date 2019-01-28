【愛情保鮮】研究：情侶互開玩笑令感情升溫　明明爛gag都變好笑

維繫感情在乎相處，除了互相付出，也要有共同的笑點，近日有美國研究發現，若在感情裡增添情趣，如整蠱做怪或開點玩笑，便能讓感情更堅固，效果還好比任何外在條件。

站在親密的人面前，不需有任何顧慮，亦不會計較面子。(VCG)

站在親密的人面前，不需有任何顧慮，亦不會計較面子，即使做一些瘀事，也不會破壞感情，反而多了一個兩人之間的秘密，間接讓感情升溫。美國堪薩斯大學研究負責人Jeffrey Hall，便透過39個相關研究，總結出在一段成功的關係裡，幽默感擔當一個重要部分。

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兩對愛互相開玩笑的夫妻，都是人前眼中的恩愛夫妻：

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互開小玩笑可建立私密關係

所謂共同笑點，並不是雙雙看喜劇，抑或笑話有多好笑，而是兩人一起製造的情趣，正如周杰倫與昆凌的相處般，閒時會互開小玩笑，女方還曾以保鮮紙封住馬桶，為平凡生活增加不少驚喜。Hall補充，「情侶間的玩笑，是建立私密關係的主要元素，特別是分享歡樂，是吸引對方的重要指標。」

很多人或怕對方會因玩笑而生氣，因此會在關係裡，變得規規矩矩，令話題漸少，感情亦會大不如前。小小的玩笑，實為無傷大雅，而且開玩笑的目的，沒有其他理由，僅是想吸引關注，希望對方感受到自己的存在，因此對方若然愛你，決不會為這些小事而感不樂，反而會陪你一起大笑。

「沒東西比希望聆聽他的分享，有更重要的事。」(VCG) 明明沒趣 也會因你而一起笑 奧巴馬曾談及自己的婚姻，表示一個對的人，會希望與愛人共度更多時間，因此「沒東西比希望聆聽他的分享，有更重要的事。」由此可見，不論笑話好不好笑，相信對方都會開懷大笑，因他對你感興趣，故當你感到有趣時，他亦會跟著一起笑，希望你的所有樂事，都出現他的身影。

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雖說如此，但過度的玩笑，如人身攻擊等，反而會弄巧成拙，容易影響感情，傷害對方的自尊。Hall表示，「關係不好的人，才會互相揶揄，故帶有攻擊性的幽默，會使關係變得更糟」，所以即便開玩笑，也應互相尊重和適可而止。

除了互開小玩笑，情侶做以下的小行為，亦能助長感情升溫：

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