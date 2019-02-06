【真實案例】發現出軌蛛絲馬跡：出差回來 他親熱的手勢變了…

「他讓我丟掉了『信任』這東西，讓我再也變不回那個對一切都充滿了信任和善意的傻瓜——這才是最可怕的。」一個曾被出軌的朋友如是說。

最近不約而同從不同朋友口中，聽到了各種出軌的個案：有向來粗線條的男生意外從不起眼的月費帳單裡發現另一伴出軌，也有第六感敏銳的女生憑一個手勢便起了疑心。



來說說他們如何從小事發現另一伴出軌的故事。

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「家庭月費共用計劃的月結單──」

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朋友M在咖啡室呷了一口咖啡，半帶遺憾的語氣問我是否還記得男生A君，我回想了一下，噢，記得，怎麼了。

A與女友交往多年，屬於那種登對恩愛、有共同興趣、已經談婚論嫁的情侶，所有朋友都覺得他們會長長久久。女方向來直率爽朗，生活圈子單純，但自從轉了職，邁向了日夜忙碌的金融世界，加班變等閒，或許是見面難了，A也察覺了感情寡淡了些，女方又突然表示希望多一點私人時間。雖然如此，A仍計劃著結婚，希望用不多不少的薪金，買下一家小小的樓房，與她共度下輩子。直至上月的月費帳單來了。



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他們二人同用著某電訊公司的「家庭月費共用計劃」──即一個賬戶、一張賬單，2部流動裝置可同時使用，共用數據用量、話音分鐘及 Wi-Fi 服務，還有一個大家也許不知道的關鍵，帳單還可看到共用者的所有聊天記錄。帳戶由A登記，他心血來潮想check data用量，卻意外在女方的通話記錄中發現了一個陌生的電話號碼，每晚準時10時後來電，每次一聊便是60分鐘以上。





【情人節】高呼單身萬歲 研究發現單身比已婚人士活得更快樂

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A說服自己，說不定二人只是同事，說不定只是聊著工作，腦海卻不自覺回憶種種細節──這兩個月來，她變得非常忙碌，有時會呢喃希望生活更好一點；大時大節也寧願跟姊姊淘約會，事後卻沒有任何相片；她突然說想彼此碰面次數少一點……A按捺不住，用電話號碼網上尋人，發現了號碼主人的LinkedIn頁面──赫赫的職位，40+「多金」金融熟男。

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女方明顯不知道這個「家庭月費共用計劃」有此功能，A也沒有說破。朋友M陪A睇波散心，A全程心不在焉，有點茫然地問：「她說希望生活好一點，這句話我一直忍不住回想，是我太無用了嗎？明明知道錯的是她，可我甚至會忍不住自責。」說罷紅著眼睛。「昨天她傳了訊息讓我小心流感，要保重，你說她是否仍然愛著我？」



M沉默了一會，沒有回答。





【斷捨離】外國網民斷絕婚姻與事業 反思：盲目追隨只變傷害

「異常的摸胸手勢──」

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空姐C是多年好友，長得漂亮外向傻氣，與男友戀愛一年多。男方高挺壯實，看來就是憨厚老實型的人。





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直到最近C從美國出差回來，情人久別勝新婚，C第一天回來便打算主動好好伺候伺候他，熱烈地給他來了一套前戲。二人打得火熱，可C就是覺得有點不對勁，男方摸胸的手勢忽然改變了。按C的說法，她一直是個不大不小的B杯，男方揉胸時手勢弧度較平直，那夜的手勢卻突然像熟習了更大的胸部一樣，還用一種她沒試過的姿勢歡愛......「直覺告訴我，出事了。」然後C趁夜晚男友睡著時，偷偷打開他的手機通訊記錄，一切一目了然。

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平日嬌滴滴傻氣的空姐C果斷分手，倒是日常很理性的男生A，選擇原諒，選擇隱忍，選擇等待。



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