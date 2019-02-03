【女性護理】食物決定「妹妹」氣味　吃菠蘿會讓下體變香？

不少女生都會被「妹妹」的異味所困擾，明明洗澡時有好好地清潔，甚至會用女性專用的清潔劑，但依然會散發異味。有時天氣太熱，味道就會更加濃烈，「妹妹」發出異味可能與你的衣著或選用的內褲材質有關，如果穿著緊身牛仔褲或不是純棉的內褲，下體會因為侷促而產生異味。然而，另一個更影響下體味道的原因就是我們的飲食習慣，其實飲食一直都會影響我們的內分泌，最明顯的例子就是常常吃重口味、多香料食物的南亞裔人士，他們的汗水、體味也會較重，甚至會帶些香料的味道。同樣的原理也適用於下體的分泌物，你吃的東西絕對會影響到「妹妹」的味道。

不少女生也愛穿Skinny牛仔褲，也是下體異味的源頭。（Getty）

最近，台灣社交網站上瘋傳一段前空姐「天菜娘娘」拍攝的影片，她在影片中分享有一次服務滿機的航班，因為機上有多餘的餐點，所以她就拿來吃，而當天的菜式是蘑菇。當她滿心歡喜地準備吃自己最喜歡的蘑菇，她的同事卻劈頭就問「你是不是沒有男朋友？」，正當她一臉狐疑之際，同事才說「你不知道吃蘑菇下體會變臭嗎？」。在親熱時，「妹妹」有異味的確十分掃興。她就像發現新大陸般，接著又問那麼吃甚麼可以讓下體變香，同事們異口同聲地説是菠蘿。而也有不少傳聞說男生吃蘆筍，下體也會產生濃烈的異味，究竟這些傳言是否屬實呢？

不少人表示吃菠蘿可以改善下體氣味。（Getty）

事實上，沒有任何證據顯示吃蘑菇會影響下體味道。但蘆筍的確會令下體產生異味，不少人也表示吃了蘆筍後，尿液會散發奇怪的味道，這是因為身體在消化蘆筍時會產生含硫物質的氣體，這些氣體會在尿液中揮發出來，產生強烈氣味，這種氣體自然而然也會影響我們的內分泌。至於菠蘿能讓下體變香，這種說法也不無道理，雖然未經過科學證實，但菠蘿酸性較高，有助維持「妹妹」內的微酸性環境，讓她可以免受細菌入侵，自然不會產生異味。而且根據「天菜娘娘」的說法，吃菠蘿下體會變香似乎已經是大家公認的事實，所以也可以一聽。

除了菠蘿和蘆筍，還有以下的食物可以改變下體的味道，點擊看原理...