【情人節】別讓愛情敗給了手機　相愛不容易　請好好戀愛…　

雖然人生不只有愛情，可是愛情卻是生命中最特殊的關係。 兩個陌生人由相遇、相識到相愛，一開始到底有甚麼因素使二人對彼此產生好感？又為何有些伴侶會「成功」，有些會「失敗」？愛情真是一門不容易的學問。

（圖片來源：IG@nono.radke）

有太多太多可以影響一段關係的外在因素了，尤其是現代社會，擺脫了法律的枷鎖之後，世界大多數人都可以追求自由的愛。可是，有時候就是因為太自由，而生命中又有太多選擇，假如沒有堅韌的意志，很容易就會變得迷茫，然後在混亂中失去最珍貴的人。

插畫師Nono Astro Irareza就以畫筆描繪出現代愛情的迷亂與傷害。在他的畫中，主角大多只沉醉在智能電話上，就算是與伴侶相擁的時刻，亦只在乎獲得了多少個「like」及留言，直接指出現代人因將注意力放錯位置從而錯過了重要的人。

（圖片來源：IG@nono.radke）

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相反，那些手上沒有其他東西，只沉醉在當下的愛侶，在他筆下最為純粹，亦最為甜蜜。其實現世代的我們不都是如此嗎？難得約會，大家都只各自玩手機，又或將「打卡」放在最重要的位置，忘記了留意眼前人的好，也忘記了要活在當下。

（圖片來源：IG@nono.radke）

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愛那麼不容易，難得愛上了，記得要常常向對方表達愛意，也要記得眼前人比起「like」更實在、更重要。

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