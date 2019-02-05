【愛情】強裝女漢子因怕再受傷害 遺憾是當緣份到卻已不懂去愛

當生活逼人，一個女孩變成了女漢子，必須靠自己跨過難捱的前路，年深日久，就很易變得不懂怎樣愛人和被愛，對於交往的渴求漸漸減低，心裡覺得如果終究還是她自己最可靠，在很多事情上均能自力更生，那何必在戀愛找尋依靠？

一路坎來，卻也找不到這種能讓自己放心依靠、被保護和能觸動內心的人，寧願繼續單身。（《男朋友》劇照）

講破了，這種女孩總是有過去的，於感情上曾經傻過天真過，跌過一仆一碌，傷㾗纍纍，於是不敢再輕信誰，覺得對男孩的依靠始終不及自我依賴那麼有安全感，故此勸自己別再冒險心碎，以後再長的路、再多難關，也要逕自去走、去闖。

想買的東西，就靠自己好好賺錢；想去的地方，就靠自己找路去；想令生活沒那麼沉悶，就逕自找節目和找朋友陪。

事實上，她並非如外人所看天生那麼man，只是她一直找不到這樣的一個人陪著她，結果她漸漸變成最man的那個人。

受過傷害，不再依靠任何人，漸漸相信自己才是最可靠的人。（《男朋友》劇照）

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久而久之，女孩慢慢變得不指望得到多少的外來心靈慰藉，把愛情看得很輕，不再那麼渴望跟誰在一起，甚至更糟的話，會把愛情視為可有可無的東西，覺得經營下去是有點浪費時間。

除非有一個顯然比她強勢的男孩突然出現，讓她得到很踏實的安全感，不用憂心甚麼；讓她得到異常強烈的熱戀感情，融掉她的冰冷，否則她覺得不如繼續一個人，灑脫自在，這樣更舒服合適。

無奈的是，一路走來，她發現始終找不到這種能讓她放心依靠、被保護和能觸動她的人，於是女孩寧願繼續單身，甚至暗暗害怕，其實對的人是否與她絕緣的。

曾為愛情受傷害，終於被迫煉成鋼鐵般的女漢子心，卻又如何重新學習愛，點擊下圖閱讀愛情金句，共勉之：

當你習以為常，以為一個人才是最好時，緣份到了也不懂抓緊，便成了人生最大的憶事。（《男朋友》劇照）

若你正是這種女孩，你要知道，其實人生莫大的憾事，並非走錯多少路或碰過幾多錯的人，而是當緣分到了，你遇到更好的人，但你已經用光了最好的自己，變得太敏感和喜歡鑽牛角尖。

明白的，當一個人面具戴得太久，很易忘了原本自己真正的一面，以為這樣可以避免受傷。

然而，你要理解，遇上錯的人的意義，並非讓你證明只有你才能做自己的靠山；並非唯有成為最霸氣的人，才不用被濫用善良，而是它讓你得到更深的智慧，分清誰是玩玩而已，應該繞道而行；誰是真心實意，值得你以生命好好珍惜。

別因為過去的挫敗，成了你的「五十道陰影」，從此覺得天下烏鴉一樣黑。若遇上適合的人，請好好捉緊對方。

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