【吳嘉熙黃奕晨】浪漫不用金錢堆砌　曾為男友做土匪雞翼蛋糕

「對他的第一印象？就是夏雨兒子。」Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）平時形象豪爽，被問及初見男友黃奕晨（Dixon）時的感覺，也坦率地說出自己心聲。「之前出席活動時見過Super Girls，但當天她碰巧沒有出席，所以我一直以為這個組合只有四個人。直到透過朋友相約行山，我才知她就是第五個成員。第一印象？覺得她行山也要化濃妝。」Dixon説到這裏，Cheronna不禁瞪他一眼，Dixon又急忙哄回她，打打鬧鬧，卻依然愛得癡纏，這就是兩人平日的相處模式。

兩人平日的相處都是打打鬧鬧。（黃寶瑩攝）

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相處儼如朋友打鬧

問到兩人如何開始，Dixon收起不正經的樣子，「我好正式地向她告白。」下一秒又變回原樣，「我故意選1號表白，因為拍拖紀念日較易記。」問到對方吸引自己之處，Cheronna坦言Dixon其實在私底下如同「阿媽」，「他很細心，對我說過的話都很上心，平時有阿媽式般的提點，而我的心思，不用說出口，他就會知道。」她也直言自己不論在工作上還是情感上是個經常鑽牛角尖的人，他會默默陪在她身邊，「他不會強逼我要盡快平復心情，也不會試圖改變我的想法。」他們不如其他情侶般「BB前、BB後」，卻一直都是彼此最好的朋友。

而Dixon則直言「我喜歡她夠on_，有點天然呆的感覺。」Cheronna雖然是少女組合成員，Dixon卻笑説她沒有少女偶像般的形象，真實的她「大癲大肺」，「所以她會陪我癲。」甚至在他生日時，也會為他準備「非一般」的生日會。

他在她生日時送上麥樂雞蛋糕。（IG@cheronna）

最難忘譚仔生日會

「我知道他喜歡吃譚仔，所以就為他預備了一個譚仔生日會。」宛如情人節吃快餐般，聽起來可能會覺得Cheronna很「hea」，但這背後卻花了不少心思。「我用盡自己的人脈找到了譚仔的公關，借出店內的小角落為他慶祝生日。」設計精美的「長輩圖」生日卡，土匪雞翼生日蛋糕，看似「純搞笑」的安排，其實背後蘊含了很多心思。「她知道我那段時間很忙，沒有時間見朋友，所以她當天一次過幫我約了想見的朋友。」浪漫與驚喜，不一定要用金錢堆砌，有時候，懂得從對方角度出發的心意，專屬於兩人的回憶，比任何禮物更加貴重。

她在他生日時送上土匪雞翼蛋糕。（IG@dixonwrong）

兩人不時在IG上放閃，更自創「#黃奕晨與吳嘉熙的共同hashtag」：

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而問到Cheronna與Dixon最難忘的經歷，她還未開口已經忍不住哭。「最深刻是他陪我參加毅行者。」在24小時內走完100公里的毅行，一直都是Cheronna的其中一個夢想，追夢不易，所幸的是身邊有他。「他以前已經完成過毅行者一次，但依然陪我參加，可以感受到他把我的事都放在心上。」她形容路程的後半段，每走一下，腳都痛得如快要撕裂，他沒有對她說過一句「不如算啦」，而是默默地陪著她走。「最後，我都未能走完100公里。他沒有勸我放棄，而是承諾一定會陪我再參加，走完這一段路。」

她憶起與Dixon一起參加毅行者，依然十分感動。（IG@dixonwrong）

視對方為結婚對象

除了是毅行者路上互相扶持，他們也早已是彼此人生中的伴侶。雖然兩人一起的時間只有年半，但經歷生命中的高低起伏時，對方都一直陪伴。「我覺得他是一個我值得花時間的男生，現在變相有點依賴他。當我想像到如果身邊沒有他，生命就仿佛失去了重要的一部分。」很多人説過相愛容易，相處難，兩個獨立個體帶著自己的價值觀走在一起，總會有摩擦。或許因為Cheronna是同行，更能理解Dixon的工作，「有一次，我替她慶祝生日，因為她提及過想露營，於是我就提議在她生日前一晚露營。她知道我第二天有工作，主動提議簡簡單單吃頓飯就可以了。」他們明白要走得長遠，這一份體諒不可或缺。打鬧只是表面，其實他們心底裏都默默為對方著想。所以，他們早已認定對方。

這個情人節對兩人而言意義非凡，Dixon也為Cheronna計劃了一次驚喜之旅，「我們會一齊到溫哥華渡過，因為那裏算是我的home town，我想帶她到我成長的地方逛一逛。」

他們默默支持彼此的工作發展。（黃寶瑩攝）

首飾提供：周生生

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