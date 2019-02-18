每年情人節送男神匿名情書　中學後失散　面書重遇終開腔：不再等

情人節快樂，今天是告白的好時機，在濃濃的節日氣氛下，雖萬事俱備，但仍欠告白的勇氣。機會由自己爭取，英國曼徹斯特一對夫婦便識於微時，但由於女方不敢上前搭話，便隨畢業沒再聯繫，直至一次的衝動，她鼓起勇氣，向對方踏出第一步，終成功爭取自己的幸福，8個月後更拉埋天窗。

Rachael與Paddy的美滿婚姻生活，便是由Racheal親自爭取。(theparisphotographer.com)

戀愛需要一點衝動，現年34歲的Rachael，與年長一歲的丈夫Paddy Kirkwood擁有美滿婚姻生活，這一切的美好，便是由Racheal親自爭取。茫茫人海，遇到不少過路人，但唯獨對你有感覺，這一刻極美好，她站在學校走廊，初次看到Paddy，便被深深迷上，瞬間刷紅了臉，但由於當時過於羞答，制止自己的主動，讓她不敢上前搭話，白白錯過機會。

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每年情人節都送上匿名情信

同一所學校，相遇機會多的是，但這亦是最遙遠的距離，因她一直都沒勇氣向他說話，僅站在遠處，暗自觀察和取悅對方，充當秘密天使的角色。她最主動的追求，大概是每年情人節送出的一封匿名情信，表露埋藏在心底的情意，一名情深少女的傾慕，可惜信件都沒留名，像微風一樣，輕輕觸動對方心靈，卻沒有給予任何提示和痕跡，讓對方找不到信件的主人。

「如果感覺對了，便不要猶豫，放膽去做。」(《你的名字》劇照) 緣分再次牽引 滿滿的情意，直至畢業時，仍未能透露心聲，最終只能懷著遺憾告終，你要走我要追車，彼此生存路線各有月台。Racheal遷至新西蘭，展開新生活，更與他人誕下一子，但仍忘不掉昔日舊情，也許是緣分再次牽引，四年前她於Facebook，剛好看到共同好友的分享裡，有著對方的留言。錯過一次，她知道這次機不可失，「我按進去看他的相片，決定鼓起勇氣發送訊息，說『你一點也沒變。』」

這次的訊息，多了自己的名字，能如施大膽，因她仍相信一見鍾情，「無論度過多少年，我的感覺依然沒變，如果感覺對了，便不要猶豫，放膽去做。」同時，她亦擔憂自己的唐突，「我們從未對話，不肯定他會否記得我」，不過，對方隨即的回覆，便讓她安心起來，「他回覆道『我也是』。」累積的感情，一下兒瀉出，兩人往後都透過Facebook，互相分享自己的所見所聞，將自己的情懷傳遞給遠方的對方。

兩人的發展，有如旋風的浪漫，兩人互相重新聯繫一星期，Paddy便主動邀約對方見面，但Racheal對此已急不及待，「我們安排下周見面，但都不能等待，於是我決定晚上到曼徹斯特城，看看他會否出現，結果他真的來到，當我看到他，感覺像認識良久的人。」因這一晚，兩人激成愛情的火花，每天都待在一起。

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相處時間雖短，但如千里鵝毛般珍貴，兩人相戀3個月，Paddy便在巴黎求婚。(Getty Images)

預約將來的感情和生活

相處的長久，不能概括所有關係，Racheal與Paddy相愛兩星期，也許志趣相投，戀情發展已是同居的階段。Paddy藉尋找住處為由，邀請Racheal到她住處附近的地方睇樓，「他問我單合感覺如何，我回答說喜歡，接著他轉向我說，直至你願意跟我住一起，我都不會搬到這裡。」當時Racheal的反應，都與大部分女生一樣，「他是否傻了？我們相識只有兩星期。」不過，直覺亦告訴她，這是對的事，因此她便憑著這股衝動，答應對方。

相處時間雖短，但如千里鵝毛般珍貴，兩人相戀3個月，Paddy便在巴黎求婚，讓Racheal大受感動，「所有事都像童話故事般。」兩人於7月訂婚後，便在同年的12月，於巴黎舉辦婚禮，「我們租借一艘船，在塞納河上航行，途經艾菲爾鐵塔」，聽來浪漫不已。

不過，她坦言，曾被勸告發展太快，戀情難以長久，但她仍相信，他們都會永在一起，「我知道我們關係不如傳統般循序漸進，但我會改變他人看法，Paddy和我現時仍像年輕時期的我們，相愛如初。」兩人不受拍拖長短規限，Racheal認為，更重要的是「我們共同想法都是想在一起，所以沒有理由要等待」，比起以往的相處，他們將重點放於將來會如何相處，亦正因愛的勇氣，讓兩人都能堅持面對困難，互相配合，仍然甜蜜至今。

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