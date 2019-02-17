【Netflix】《誰先愛上他的》：誰先愛上真的重要嗎？｜女生睇戲

前不久午餐時，一眾同事講起時機這回事。有同事認為真正的愛情不會因為時間而改變。旁邊其他同事則反駁：「但時機真的好重要！」 時間點，先與後。愛情是不是同樣先到先得？最近在Netflix上架的電影《誰先愛上他的》嘗試交出一個答案。

（內含大量劇透，逃生門在此！）

《誰先愛上他的》劇照

電影講述劉三蓮（謝盈萱 飾）在丈夫宋正遠（陳如山 飾）過世後，發現保險受益人竟由兒子宋呈希（黃聖球 飾）改成丈夫的外遇對象阿傑（邱澤 飾）。因為不服氣，她決定代子出征，直踏阿傑門戶開戰。

《誰先愛上他的》劇照

+ 3 + 2

就是這樣，她在這個小三的家上演了一齣一哭二鬧三上吊戲碼。但萬萬想不到叛逆的兒子竟然窩裡反，倒陣入宿外人家。

《誰先愛上他的》有趣的地方在於他並不像那些狗血家庭爭產劇一樣歇斯底里，反而是以兒子宋呈希的角度去理解整件事，因此整部電影多了一分小孩子的童真，而且也偏向聚焦於探討父親當初為甚麼會拋棄母親、甚麼是愛、為何他們都要爭奪那份保險金等等的問題。

《誰先愛上他的》劇照

全部都是假的嗎？沒有一點愛嗎？一點點……

把人生都交付予家庭的劉三蓮，本以為嫁給了一個教授以後人生就會從此安穩幸福，然而丈夫在婚後多年突然有天對她坦白自己是一個同性戀者，要離開這個家。

她的世界突然崩潰，人生只餘下兒子，因此把百二分心力都交給兒子。她不但為兒子安排好所有補習班，就連抽濕機要用哪款、飯要食白米或是五穀米、床單要用哪一種都照料得妥妥當當。然而這份關愛在兒子眼中卻是管制，讓他對母親所有的壞情緒反感，每當劉三蓮開始講話時，他就會立即反駁一句：「又發作了」。

《誰先愛上他的》劇照

繃緊的關係就在劉三蓮大鬧阿傑家時崩塌。他離家出走，搬去「敵人」阿傑的家。原來純真的心裡一直想問媽媽：「全部都是假的嗎？沒有一點愛嗎？一點點……」他不能明白如果母親真的愛父親，為何在父親過身之後只關注保險金的去向。

《誰先愛上他的》劇照

其實劉三蓮不是不愛宋正遠，而是因為太愛了，所以當她一聽到丈夫要為另外一個人而離開她時，她整個人都崩潰掉。她既傷感又憤怒，甚至在丈夫生前曾經衝去阿傑家咒罵二人。對她而言，她就是不服氣，她不明白明明是她先愛上他、是她先跟他在一起的、是她先為他建立起一個家，到最後竟然輸掉，而且是輸給了一個建築多年的謊言。

她覺得她一無所有，唯有捉緊那份保險金，當作是一點點安慰。

《誰先愛上他的》劇照

可是後來她發現，原來丈夫在認識她之前，早已與阿傑相愛了。只是當時宋正遠因為種種原因，所以想要結婚，並且建立起一個傳統的家。後來他確診患癌，一來不想讓兒子看到自己衰弱的樣子，二來想在人生最後的時光裡「做自己」，因此搬去了阿傑的家。

他與阿傑一點都沒有想要傷害劉三蓮與宋呈希，阿傑更是默默守候了宋正遠十多年，甚至在宋正遠病入膏肓時借錢為他治病，結果揹上一身壞賬。

《誰先愛上他的》劇照

她陪他走過人生大部份時間，他陪他走過人生最艱難的時期，並陪他走到最後。在愛這個關口，是誰先愛上他真的如此重要嗎？

你可以怪宋正遠白白害了兩個人。可是回過頭來，劉三蓮與阿傑未必會因愛上宋正遠而後悔。從來愛上都不一定代表可以白頭到老，更別說先愛上就一定會是贏家。只是愛一定要分輸贏嗎？愛到像劉三蓮與阿傑，還可以分輸贏嗎？如果真的要以時間先後來定輸贏，世界上又有多少人是贏家呢？

《誰先愛上他的》劇照

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

【情人節】愛情長跑12年 26歲年輕夫妻：維繫關係的秘訣在於…

【幸福定格】八對夫妻訴說各自的心底話 論盡婚姻與幸福的關係

【情人節】心碎紀錄片：被拒絕得愈強烈愛得就愈深！