【吵架促進感情】比冷戰好　別維持虛假和平：逃避衝突會愈走愈遠

比起相敬如賓的情侶，感覺偶爾吵鬧才算是有血有肉的關係。儘管二人如何合拍，關係中也會充斥著矛盾與衝突。先不要害怕吵架，背後真誠的對話都是你們令關係進步的記號。

從曖昧到走在一起，內心悸動的感覺蓋過了所有負面的情緒，甚至覺得遇上他是世界上最幸福的事。熱戀期過後，大家漸漸展露真性情，對伴侶的態度開始怠慢起來，關係愈親密便愈是惹來衝突。美國有一研究調查了79對夫妻，於長達14年的調查中，發現間中發生健康爭執的家庭比從不吵架的家庭離異率低，反映吵架並非全然影響關係。男生與女生的思考角度不盡相同，吵架未必是件壞事，把心裡的不滿說出口更有助解決問題。

熱戀期過後才是試煉的開始。（《心跳500天》劇照）

以為吵架痛苦？冷戰令關係更差

溝通是關係中重要的一環，讓你能明白對方的內心話，也讓你有表白的機會。二人各執一詞為自己辯駁，情緒從吵架開端時的生氣、不解演變成不安、後悔。漸漸理解到自己的橫不講理，擔心關係會否因為這次的爭執而破裂，愈想便愈不安。當危機感湧現時，腦海中全是他的好、與他共度的愉快經歷，才驚覺自己仍是非常喜歡這個人，內心希望重修舊好的正面想法變成推進關係的契機。

比起沒有被表達的衝突，吵架對關係更能產生積極的作用。我們都需要一個表達需求的空間，長期壓抑情緒會產生出疏遠伴侶的心理。儘管你極力維持虛假的和平，逃避衝突只會令你們愈走愈遠。要是有能耐強忍一輩子，為何沒有吵架的勇氣？

吵架未必是件壞事，把心裡的不滿說出口更有助解決問題。（《心跳500天》劇照）

做真實的自己 同時給予對方自己的空間

沒有兩個人是天生的伴侶，完美的關係必先經過磨合，打造出最配合彼此的形狀。沒有吵架的關係很大可能是對方為了成全你做最真實的自己而委屈著，當對方總是讓著你，你當然可以放任的做自己。然而健康的關係應該是對等的，雙方的想法都有表達與聆聽的價值，吵架其實是代表著你們互相尊重。

台灣作家三毛一向我行我素，與丈夫荷西在結婚前道，「在婚後會依然故我，不願為婚姻失去自由。」荷西這樣回應：「我知道你性情不好，心地卻是很好的。吵架打架都可能會發生，可是我們還是要結婚。」吵架故然是負面的，讓人覺得煩厭，但正正就是那種不安的感覺讓二人關係更緊密，當你可以對一個人完全敞開心扉之際，也就是毫無保留地將自己交給對方，這樣的愛是信任的象徵。

吵架讓人覺得煩厭，但就是這種不安的感覺讓二人關係更緊密。（《心跳500天》劇照）

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吵架的意義其實是讓你處理關係中的未知因素，既然是無法避免的，更要學懂處理衝突，讓爭執更有意義。

看圖了解不讓衝突惡化關係的處理方法：

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