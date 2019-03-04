【新婚同居】拍拖結婚大不同　畫家溫柔道破同居真相

單身、戀愛、分手、戀愛、分手、戀愛……結婚，結婚是人生的一件大事。

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我們從戀愛中成長，由不同的感情、不同的人教曉我們，如何經營一段感情，如何維繫一段關係，如何走進對方裏面。近日，就有一位作者出書講述她和老公之間的紙婚經歷，種種切身經驗，或許可以給大家一種啟發吧？

戀愛拍拖還戀愛拍拖，可是結婚就是生活在一起，也就是同居。同居大家起初都會想到好浪漫，尤其男生總會想到色色的事，女生則可能更感性地想每日都能見到對方，可以常常抱抱了、可以擁抱入睡了，可以一起在家看電影了……想着很多可以一起做的事。但其實，同居生活也沒有想像中的那麼浪漫。同居同居，即是有同一個居所居住，那麼有家居，自然要做家務啦，家務誰做呢？

同居大家起初都會想到好浪漫，尤其男生總會想到色色的事，女生則可能更感性地想每日都能見到對方。（作者提供）

現代社會，再也不是男主外，女主內了，大家都會有份正職，忙碌了一整天，誰還願意動手動腳去清理家居、晾曬衣服、洗碗等等呢……

同一個居所居住，那麼有家居，自然要做家務啦，家務誰做呢？（作者提供）

其實兩個人住，家務好應該大家分擔。但這過程需要長時間磨合，不要總看着對方不順眼，這是兩個人來自兩個家庭，積累了二、三十年人生的習慣啊，互相遷就點也就是了。常常聽見的爭拗位都是些好細微的事，例如上廁所到底要不要關上全部廁板才沖廁呢？牙膏應該由尾擠上去還是由頭擠下去呢？別讓這些小事破壞感情，大家多聊天、多溝通，對方做不到的也別責怪他，只是習慣一時難改，改不掉就想想辦法。就好像一些朋友都會話，我煮飯他洗碗，又或者我洗碗時他煮飯這樣，分工合作、輪流做事，這樣才對關係有健康的助益啊。

關係健康之餘，也要關注身體健康。正如上述所言，男女雙方都會有正職，那麼夜晚飯怎麼辦呢？總不能老是勞煩老爺奶奶、岳父岳母嘛？就此，有個名詞叫「無飯夫婦」又或叫「無飯家庭」，也就是說自己在家裏不煮飯，總是在外面食。艾美仔的煮食經驗……嗯，不堪回首了。所以新婚後都會外出食飯，但是後來她見朋友常常貼「傑作」，搞得心癢癢，而自己也會想另一半會煮飯，就向媽媽請教了。

「無飯夫婦」又或叫「無飯家庭」，也就是說自己在家裏不煮飯，總是在外面食。（作者提供）

其實明火煮食也真不是那麼困難，「煮」的過程不算複雜，複雜在於預算食材分量，食材的預備工夫。雖然說為身體健康，但是工作勞累了一整天，誰還會想下班搞那麼多事呢？而且，買餸也不夠新鮮啦。艾美仔就由一星期煮一次開始，那麼一年累積下來，也能煮了五十二次。

艾美仔就由一星期煮一次開始，那麼一年累積下來，也能煮了五十二次。（作者提供）

隨着經驗增長，普通家常便飯已經難不到她。她由心而發的認同媽媽所說的話：「有些事情自自然然就會懂，為了另一半我會努力，然後慢慢學會。」

有時候，不是要計較家務誰做多做少，誰人煮飯誰人懶懶閒，而是要跟另一半好好溝通，好好了解，互相體諒。有些事是不做不行，有些事做了，背後的意義和心意遠比事情重要，──例如飯菜是否好味，能入口能填飽肚就好，對方為你籌備了那麼多，最重要的是愛你的那份心。

有些事是不做不行，有些事做了，背後的意義和心意遠比事情重要。（作者提供）

要記住，合則來不合則去，不是適用於所有事情，尤其感情，更加要重視、更加要努力維繫。結婚不是兒戲的事，祝願各位有幸成婚的，紙婚快樂、布婚快樂、錫婚快樂、水晶婚快樂、銀婚快樂……長長久久，永不分離！

（圖片均來自《請多多指教──365日紙婚考驗》）

撰文：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「由紙婚看到浪漫與現實的分別」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）