【感謝錯的人】驚覺曾經愛得如此自虐：從被冷待中學會珍愛

為何要學會感謝錯的人？因為你在他身上的確學習了不少的事情，你學習了應該怎樣去愛人，也學習怎樣才能真正照顧你自己的感受，因為他是錯的人，所以你會痛著來愛，過程當然很折磨，但都已經過去了，既是如此，何必繼續藉痛恨他來減輕你心裡的痛苦？有時候放輕一點，或許是放過他也放過你自己的做法。

（《原來你還在這裡》劇照）

愛一個、上一課，就算那是非常差勁的一個人，但你照樣在他身上可以學到不少的東西，你知道原來被冷待時的滋味是如此難受、你知道愛一個人應該要重視對方、你知道喜歡一個人就不應該三心兩意，為什麼你通通都知道？只因為你曾經身在這難受的位置，感受良多，也讓你記住不應該如此對自己所愛的人，這課書不容易上，但你總算都畢業了，記得起初離開他的時候不容易，但很遠的後來，你終於敢回頭看，原來你可以愛一個人愛得如此自虐。

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錯過痛過才更懂去愛，點擊下圖愛情語錄，學習放下，再繼續向前：

曾經與錯的人在一起，你才更容易懂得怎樣跟對的人相處，因為你會懂得設身處地，更懂站在對方的角度細想。當然不是每個人都有這種頓悟，有些人更會把自己受過的苦轉介到別人身上，但你是不同的，你會真的希望你後來所愛的人，不用再經歷你曾經的痛苦，當然你也不容你自己再走進這胡同去。

愛一個人，你又怎會捨得對方痛？若你痛過，你就更知道怎樣去愛，才會更照顧到對方的感受。

（《從天而降的億萬顆星星》劇照）

錯的人出現過，都沒關係了，但要讓錯的愛情留下更深遠的意義，你就應該要在錯誤裡學習，既學習怎樣去愛人，也學習怎樣多一點愛自己。

學會感謝錯的人。

因為你不會再愛一個人愛到如此的自虐。