【日本情趣酒店】用途不止於性愛　成浪漫求婚熱點　 原因是...

説起時鐘酒店，我們腦海中浮現的印象大多都是髒、亂、不正經。即使是情侶，走入時鐘酒店時也會表現尷尬，尤其當週末，酒店大堂坐著一對對等待進房的男女，大家面面相覷的時刻，簡直希望有隱形的能力。所以，當說到要走進香港的時鐘酒店，總需要跨過心理關口。

香港的時鐘酒店如同快餐店，以廉價換取性空間解決性慾，卻不能要求高質素。（資料圖片）

然而，在相隔不遠的日本，一男一女情到濃時，走進「Love Hotel」是平常不過的事。日本服務業的貼心同樣顯現在情趣酒店上，門前的顯示器已經可以看到店內有沒有空房，然後就是如拉麵店點菜機般的自助check-in服務，房間的主題、價錢都清楚列明在販售機上，由check-in到走進房間，基本上都不會看見任何人。

在我們的印象中，情趣酒店仿佛只和性愛掛勾，所以我們才要偷偷摸摸地走進酒店。但在日本，情趣酒店提供的服務早已超出我們的想像。

點擊看日本情趣酒店提供的「特殊服務」：

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從前，走進日本情趣酒店目的很單純，就是為了性愛，但隨著「少子化」的問題出現，光顧情趣酒店的顧客數目因而受到影響，所以他們出盡奇招擴展客源。其中最希望吸納的顧客就是女生，日本女生總喜歡定期與朋友舉辦「女子會」（女生聚會），而情趣酒店就是她們的聚腳點。

佈置得美美的房間可以成為打卡點，租用睡衣或cosplay服裝可以和朋友拍照，免費提供食品、飲料，而且私隱度高，吵得翻天也不用怕騷擾到別人。而為你和情人策劃浪漫約會、驚喜求婚等等的貼心服務，已經可以一改公眾對情趣酒店的印象。下次到日本時，不妨和另一半到情趣酒店渡過浪漫一夜。