【兩性關係】認真你便輸了？　愛情並不只是一場遊戲……

常常聽到人們說「認真就輸了」，對於一個做任何事都認真的人，應該如何拿捏「認真就輸了」這個道理呢？

原來常掛在嘴邊的道理，往往就是最難做到的。 （Gettyimages／視覺中國）

我個人認為，認真不一定是輸的，視乎用於哪一個層面上，例如對待一些橫蠻無理的客人，太認真就會輸了那份氣度。對着一個陌生人，當然可以理所當然的用着這個態度，但用於其他情感上，又真的能夠做到不認真嗎？原來常掛在嘴邊的道理，往往就是最難做到的。

自從遇上一個以為合適自己的人後，我們開始學會如何認真地愛一個人。但當這個人變得愈來愈不適合自己時，有多真誠去愛，就會換來多大的傷痛。而一路以來都必須認真對待感情，但當失去了那個曾經真心對待過的人，那份認真就好像丟進了大海一樣，猶如石沉大海般再努力也拾不回來。

失去了那份認真後，不知道如何再付出，也不知道如何再愛別人。

原來認真未必會換來別人的真心，原來真心對待反而讓自己更受罪。（Gettyimages／視覺中國）

有些人一路以來都單身，並不是找不到對象，而是因為那份認真失去了而不敢再嘗試、付出。他們擔心要經歷投入過後又難以抽身的時候，害怕那份認真再白白犧牲，害怕那份真心再一次被糟蹋。原來認真未必會換來別人的真心，原來真心對待反而讓自己更受罪。

相信每一個人都認真對待過感情，現在的你對待另一半時，又用了幾分之幾的認真？若果未能付出百分之一百的認真，便像是對另一半很不公平。有人為了逃避寂寞所以找個人陪伴，但他們沒有想過他們的不認真，同時換來了別人的認真。有些人看到情場上的黑暗面，有時候寧願選擇繼續自己一個人，也不願為了滿足自己而傷害別人。

那究竟在感情上，是否都一樣「認真就輸了」？是否太認真，就很難走進感情的遊戲？是否兩個人都不需要太認真，才可開展一段漫長探索的愛情遊戲？但偏偏愈認真，就愈吸引了那些不認真的人，就像磁鐵異極相吸的定律一樣，每次都同樣地弄得傷痕累累。最後，只能說一句：「對不起，我太認真了。」

撰文：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《如何才能學會不認真》— 原來常掛在嘴邊的道理，往往就是人最難做到的。」】​

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）