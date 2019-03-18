【周杰倫昆凌】讓他變得更愛你　昆凌馭夫秘訣：把他當成公主寵愛

看到昆凌童話般的婚後生活，年紀輕輕就結婚生小孩，老公周杰倫對她百般呵護，還爲她購買過億豪宅，很多人不禁羨慕，笑言她這麼好命，是不是上輩子拯救了宇宙。

然而很多時候，戀愛是雙方的，就像網上流傳的那句：「當老公是太監的女人是宮女，當老公是皇帝的女人是皇后」，想要別人把你皇后般寵愛著，首先要懂得怎樣給你另一半皇帝級的享受。有些女生不懂這個道理，一方面羨慕別人的男友有多優秀，另一方面卻對自己男友諸多埋怨，並不會爲她們帶來多少幸福。與其羨慕別人，倒不如經營好自己的愛情，不妨學一下昆凌如何寵愛自己的另一半，你會發現男朋友也會因此變得更愛你。

(jaychou)

把老公當成公主

早前，昆凌工作室發佈了幾張昆凌為雜誌拍攝的花絮，並寫上：「城堡裡嬌美又冷傲的公主，何時又偷偷跑了出來呢？」昆凌轉發了該篇微博並留言： 「其實我應該是王子，家裏那位才是公主！」

昆凌其後出席活動巾解釋說：「因為他真的擁有一顆少女心，比我還懂得耍浪漫，而且比許多女生都還貼心。」又說周杰倫一直都有顆少女心，有次要幫小孩子準備交換禮物，他就選了一個非常粉紅的城堡。現實生活中，昆凌也一直當周杰倫公主般對待，溫柔地照顧他的一切所需，不時為他送上驚喜。其實不單是女生，男生一樣被喜歡被寵愛的感覺。

真心經營 愛得純粹

(微博圖片)

縱觀周杰倫過往的「J 女郎」，都是有樣貌、有身材、有才華、有自己一番事業的女人。昆凌很懂得「做女人」這門學問，得到周杰倫前所未有的寵愛，在 21 歲的時候嫁給他成爲「J太」。

不少近三十歲的女生趕着找人埋單結婚，她們無論樣貌與身材都保養得宜，跟二十出頭相差並不遠，但隨着閱歷增多，對生活的要求亦提高了，在擇偶時對另一半的要求也不知不覺地提高了，這對很多男生而言也許會成爲一種壓力。

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爲什麼時下很多男生偏愛二十出頭的年輕女生呢？她們那年輕亮麗外殼裏，住着的也是一顆少女心，百般溫柔、善解人意、而且未到趕着嫁人的年紀，相對沒太多壓力，愛得純粹。二十出頭便結婚生小孩，昆凌表示「感情都是需要經營的」，但她認為自己為對方所做的，與其說是訣竅，不如說是因為很愛一個人所以想要為他做的事。

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低調乖巧 從不炫耀

(jaychou)

年紀輕卻相當有 EQ 的昆凌，很知道什麼時候說什麼話，乖巧而低調。她跟周杰倫的戀情剛剛浮面時，據說她推掉大量談話類的綜藝節目，主要是為了不被別人套話問及他們的事，從而影響二人之間感情。她一直保持低調作風， 連在閨蜜面前都三緘其口。除此以外，昆凌對周杰倫更是千依百順，據說昆凌曾想紋身，但因為周杰倫不喜歡紋身所以也立刻打消了這個念頭。

定期爲對方製造驚喜

(jaychou)

而為了給老公一個驚喜，昆凌串通好朋友在聖誕派對上讓周杰倫抽到昆凌送出的鞋盒，當周杰倫以為抽到的是鞋子，打開後卻發現一堆的遊戲指示。跟著指示玩過遊戲後，他得到了昆凌送的禮物：一架林寶堅尼超級SUV Urus。周杰倫表示相當驚喜，並表示是人生第一次被女生送車。2011 年傳出戀情至今，兩人的感情有增無減，婚後生活也越來越甜蜜。

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小禮物更顯可愛

(jaychou)

然而浪漫並非一定要花很多錢。物輕情義重，有時送對方一份有心思小禮物，也能讓對方感受到濃濃愛意。昆凌跟周杰倫二人之間平時會製造小浪漫或為對方取一些小暗號，成為役彼此間獨有的默契。例如早年他們同遊夏威夷，曾在當地做了刻著二人名字的皮手帶留念。每次只要看到手帶，就會想起跟對方在夏威夷的回憶。

有些情侶一起多年仍猶如熱戀，所靠的或許就是這份生活中的小情趣。林寶堅尼未必人人能負擔，為愛人送上一條情侶手繩也總能做到吧？

周杰倫和昆凌甜蜜婚照重溫：

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