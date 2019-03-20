【愛情】把壞人從回憶裡抹走　不是每一位前度都值得你感謝

不是每一位前度都值得你感謝，因為當中有一些，是確確實實的傷害過你，就算後來再經時間的沖刷，你都不願意再憶起這個人，對，雖說我們要學會感謝錯的人，但不代表我們要感謝壞的人，若他曾待你很壞，壞得你不想再回憶，那麼你就索性去恨吧，但更好的做法，是把這個壞人從你的回憶抹走。

(《紀念日》劇照 )

愛情裡受的傷，都有一個共通點，是再痛的傷口裡都有愛，是什麼意思？你會發現若他真的是你痛恨的人，你會覺得痛恨他是正常不過的事情，可是當你心底裡還是有愛他的，那麼你選擇痛恨他，只不過是以另一種方式來減輕你自己的痛苦。

痛和愛交雜，感覺是矛盾的，一時你會跟好友們訴說他如何傷害你，一時你又會跟好友們說你還有多捨不得這個人，我恨你，但我又愛你；我愛你，但我又沒辦法不恨你，我們總是會在這種拖拉中越來越放不開這個人。

(《紀念日》劇照 )

那麼第一件事，你就得要分清楚這個人是錯的人，還是壞的人，錯的人與壞的人是不同的，錯的人就算錯了也愛你，壞的人卻是不斷傷害你，你甚至想不通為何一開初會跟這個人在一起，但故事的確發生了，而插在你心的刀，好像是你親手給他的，試問若他不是你喜歡的人，他又怎會有走近你心扉的能力？有很多愛情裡的痛，都是我們的自作自受。

(《紀念日》劇照 )

壞的人不值得你感謝，這個人可能徹頭徹尾是一個人渣，他對你撒的謊話，在你後來逐一拆穿的時候，你才發現，原來把信任完全交給一個人的時候，你就要有受傷的準備，這種傷不見血，卻痛入心，因為最真實的他，原來和你想像中的那個他完全不同，又或者說，他在你面前建立的那個他，根本不是真正的那個他，你開始回想從前與他相處的每一幕，原來你當過不少次的傻瓜。

「嗯，是誰的訊息了？」

「那個客人很煩，下了班也來煩著我。」

(《紀念日》劇照 )

然後那時候的你就相信了？若沒有撒謊，當然沒問題，但後來你遠離這渣男後，你才漸漸清醒過來，原來他那時候早已跟另一個她在曖昧吧？不要緊，他已經不在了，也實在不值得你記住了。

不是每一位前度都值得你感謝。

因為有些前度愛的人根本不是你，他只愛他自己。

想起前度，也有這樣的感覺嗎？(點擊下圖【愛情語錄】)

【愛情10 Year Challenge】一起變老非必然 愛能如初是最大挑戰

【愛情會有報應的】總有一天，傷害你的人會感受到今天的你有多痛

關於作者

鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。