【出軌】前度一分手就有新戀情　「無縫接軌」等於一腳踏兩條船？

女：「他一跟我分手就跟別的女生在一起了！一定是分手前就跟對方曖昧了！」 男：「我跟她分手後才跟另外一個女生在一起，不算腳踏兩條船。」 相信很多人聽聞過類似事件。到底「無縫接軌」的戀情是被祝福的嗎？分手多久再公佈新戀情才算是被接受的呢？

看著前任才和自己分手就奔向另一個人的懷抱，當中必然會有嫉妒、不甘和憤怒的複雜情緒。（《春嬌與志明》劇照）

「無縫接軌」是指在剛結束一段戀情之後就投入下一場戀愛。有些人認為這是劈腿的象徵，有人覺得這是找替代品來讓自己好受、讓前任妒忌的做法；但還是有人純粹是遇到對的人，只要在正式結束一段感情之後，才投入另一段戀情並沒有違背道德。看著前任才和自己分手就奔向另一個人的懷抱，當中必然會有嫉妒、不甘和憤怒的複雜情緒。自己「無縫接軌」地戀愛，也有可能會面對著道德價值觀、自我譴責、外人的群眾壓力等等；而與剛分手的人在一起，也可能會背負著「破壞他人感情」的指控。在「無縫接軌」的感情裡，要如何處理才能有圓滿的結局呢？

•受訪者皆為化名

【被誤認小三】他分手其實不關我事

志祥，29歲 祖宜，26歲

志祥和祖宜的戀愛已邁入第六個年頭，是一對歡喜冤家。兩人相識於大學迎新日，志祥是個大三的學長，而祖宜是個剛入學的新生。祖宜笑說：「他完全不是我的理想型，迎新日有那麼多帥學長，根本沒有註意到他。」

學校有個「學長姐帶新生」的活動，經過抽籤後，祖宜的直屬學長就是志祥，他們也不以為意。祖宜剛入學時每天單獨走路去上課，好幾次被人尾隨，還沒有跟其他同學混熟的她，唯一能求助的就是她的直屬學長。

祖宜笑說：「他完全不是我的理想型，迎新日有那麼多帥學長，根本沒有註意到他。」（《那些年，我們一起追的女孩》 劇照）

祖宜說：「他一知道我被人跟踪後，自告奮勇陪我走路去上課！有時候他沒有課，卻願意陪我，我真的很感動。」志祥笑說：「其實我答應之後很後悔，因為你有很多早上8點的課！我又不能反悔嘛！」那時，志祥與異地戀的女友拍拖3年，一直處於爭吵的情形。志祥表示，「熱戀期後，我們就維持著『一天一小吵、三天一大吵』的模式相處，每天都有分手的念頭。」每天往返學校的路上，他們聊得很多。祖宜透露：「我們對彼此都有好感，但因為他有女朋友，所以我們都沒有表示。」志祥坦言：「從聊天中可以發現我們很合得來，她是我想找的人，加上我和前女友那時候關係很僵，所以我就和她分手了。」

在謾罵聲中交往

志祥分手期間，是祖宜一直在他身旁陪伴，不出兩個星期，他們便正式交往了。祖宜說：「當時我身邊的朋友以為我是『小三』，都疏遠我，我很難受，被人指指點點很壓力。」志祥強調：

我會和前女友分手並不是因為祖宜，而是我們本來就有問題，只是我沒有跟身邊的人說，所以大家都誤會了。加上前女友很不講理，在Facebook散播我倆的謠言，讓更多人以為我是出軌的渣男。我更心疼祖宜，就因為我而被人家說閒話。

志祥分手期間，是祖宜一直在他身旁陪伴，不出兩個星期，他們便正式交往了。（《 出貓特攻隊》劇照）

「就連我的父母都以為我介入別人的感情，一開始我真的很想就這樣分手算了。只是我知道志祥的為人，也知道整件事的發生。如果我因為別人的話而放棄一段屬於我的愛情，真的很可惜。」祖宜說。志祥坦言，「那段期間在學校，我們就好像過街老鼠，我也有反省自己是否太衝動了。不過既然都在一起了，就好好地相愛吧！如果當時我和祖宜分手，也並不會除去別人對我們的誤解。我們應該要更努力地證明自己沒有愛錯人，感情是自己的，別人說的話聽聽就算了。」在誤解與謾罵聲中，志祥和祖宜繼續交往。流言蜚語隨著時間被淡忘，兩人很感恩這段過去，讓彼此更認定對方是能共度一生的伴侶。

結語：「無縫接軌」對於一對剛交往的戀人來說，或許是一個被人評頭論足的高壓過渡期，只要對自己和感情負責，沒有什麼可怕的。

傑明，32歲 蕙絲，26歲

傑明和蕙絲是4年前透過朋友介紹認識的，傑明對蕙絲頗有好感，但當時蕙絲才剛結束一段感情，根本無心思戀愛。她當時離開了吉隆坡這片傷心地，毅然決定返鄉發展事業，兩人就斷了聯繫。

傑明苦笑：「其實一路以來我都有發訊息關心她，只是她都好像不太回复我。」蕙絲表示：「當時處於一種很討厭男生靠近的狀態，很害怕再受傷。二來是投入了新工作，也很享受和家人的生活，無暇理會他。我知道他有關心我，只是我以為是出於朋友的問候而已。」同行幾次旅途中，蕙絲發現傑明對自己很貼心、很照顧，只是礙於面子，她一直迴避傑明的眼神，盡量不讓傑明發現自己對他有好感

傑明坦言：「當時我真的很失望，覺得她一定是不喜歡我，連看都不要看我一眼。」

身邊的人都勸蕙絲要主動爭取幸福，遇到好男人就要把握。於是在一次旅程中，蕙絲決定告白，但現實不盡人意，傑明剛與另一個女生交往了。傑明坦言：「我等了她3年，她都沒有給我反應，我很氣餒。當時有個女生跟我告白，我也30歲了，就想試試看。這讓我陷入兩難，一個是我剛答應交往的對象，另一個是我喜歡多年的女生，我不想傷害別人、也不想對不起自己的感情。想了很久，我還是拒絕了蕙絲。」

在一次旅程中，蕙絲決定告白，但現實不盡人意，傑明剛與另一個女生交往了。（《非分熟女》劇照）

給彼此兩個月冷靜期

原以為兩人連朋友也做不下去，結果兩個月後傑明再次找了蕙絲。傑明坦言，「那段期間我努力地讓傷害降到最低。既然選擇了那個女生，就繼續交往吧！但相處起來總感覺不對，對方也瞭解彼此不適合，就分手了。冷靜後，我找回蕙絲，很明確地表明自己的心意。」面對傑明的回頭，蕙絲好不容易平靜的心再次矛盾起來。她說：

我其實打算拒絕他了，因為我擔心現在他為了我和女友分手，會不會下一次為了其他女生而跟我分手呢？再說，我是個道德價值觀很強的人，很痛恨小三。如果是因為我而導致別人的感情破裂，我真的會良心不安。就算多喜歡這個人，我也不能接受這感情。

「我不想太快和他在一起，一則讓我們有冷靜期去思考、二來是我個人的價值觀在作祟，隱隱覺得很對不起那個女生，同時很怕人家會說他是負心漢、罵我是小三。」（《非分熟女》劇照）

蕙絲的好姐妹卻不那麼認為，蕙絲說：「朋友分析，我和傑明距離那麼遠，他可以腳踏兩條船；再不然就是先答應我的告白，偷偷地和那女生分手就好了，何必多此一舉告訴我有那女生的存在？證明他交往後還是會對女友忠誠，也努力地和對方在一起，結果發現相處起來有問題。即便我不告白，他們遲早也會分開。」儘管如此，蕙絲也沒有直接和傑明交往。

「我不想太快和他在一起，一則讓我們有冷靜期去思考、二來是我個人的價值觀在作祟，隱隱覺得很對不起那個女生，同時很怕人家會說他是負心漢、罵我是小三。」傑明也說：「我知道蕙絲的顧慮，我自己也擔心人家誤會，所以我很贊同她所謂的冷靜期。即便她當下和我在一起，我也會暫時保持低調。」因為好友的提點，為原本想逃走的蕙絲推了一把。他們共同的好友都常說，明明看得出兩人都有意思，偏偏等了幾年才開花結果，有種終於看他們修成正果的感覺。兩個月後他們正式交往，蕙絲說：「當初因為懦弱，已經錯失一次了，我不想再一次因為害怕而錯過了。」

「已經錯失一次了，我不想再一次因為害怕而錯過了。」（《春嬌救志明》劇照）

結語：傑明和蕙絲在原本「無縫接軌」的戀情穿插一些空隙給彼此冷靜，調適好身心再投入一段感情，是對彼此的尊重、也是對自己的感情負責。不管是否無縫接軌，每段感情都應該準備好再開始。

【兩性調查局】七成反對無縫接軌

我們在Facebook上開放了「兩性調查局」，共有1500人參與投票。其中，僅有29%的人能夠接受無縫接軌的戀情，而另71%則投下反對票。

網民說：

我可以，他（另一半）就不可以「無縫接軌」。 張昕

換著是別人，我沒意見。如果是我的女朋友就不行。萬一懷孕了，怎麼知道孩子是不是我的？ Patrick Yeoh

無縫接軌的確是女人比較多，因為女人只要長得五官端正，通常在拍拖時同時有其他男人追求，一旦分手就可以隨時挑個新的。 Terence Teh

不能接受另一半一分手馬上就跟別人開始戀情，最少也要等幾分鐘。 Sam Lu

為什麼不可以？感情都已經結束了，跟誰在一起、有多快在一起，關前任什麼事？ Man Man

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】戀情無縫接軌背負道德壓力】

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