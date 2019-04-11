【水泡這回事】前度分手後馬上展開新關係，是自私還是值得體諒？

聽說天氣回暖，便是分手的季節。這不只是歌詞亂唱，而是有確切科學根據。冬日取暖，春天分手，夏季做甚麼？找個人「療傷」，也不為過，還是全然是自私行為？

（《The Notebook》劇照）

找「水泡」復元更快，原來有根有據？

美國伊利諾伊大學的研究人員曾在2014年為「水泡關係」作出研究，發現它其實有十分重要的心理作用。他們指出，找「水泡」令人更快放下，比起獨自「療傷」的人，也更快復元。

Theresa Didonato教授就指出，分手後立即投入另一黎新關係的人，更快放下前度，更在將來的約會中更有自信。

雖然很多人不屑「水泡關係」，寧缺勿濫，不過關係有很多種，筆者總相信，陪伴就是最簡單的溫柔。他們更列舉出「水泡」最適合哪種人（點圖即看）＝＝＞

（《Begin Again》劇照）

「水泡」鐵定不能開花結果？

不過，他們同樣也指出，其實大多的「水泡關係」也「捱」不過三個月。（題外話：看到此你可能會大感痛快，因為不少人猶豫的，不是自己應否找水泡，而是痛恨前度為何能如此迅速拍拖，更懷疑是當時已有出軌而不知道，甚至去尋找前度的舊訊息，看看有沒有什麼蛛絲馬跡。）

早有「古怪」的當然另作別論。但筆者身邊也有朋友在分手後很快便跟另一人走在一起，剛好那男生也剛分手，二人相知相惜，正好因為也剛分手，於是便更用心經營，一拍即合。分手後何時才能遇上「下一位」，從來不在任何人可以計算之中。同樣，只要用心經營，「水泡」不一定不能開花結果。

分手後馬上投入另一人的懷抱，不論是主動提出分手或是被分手，除了對前度的情未必能徹底割斷，很多人都以為現任要彌補前度的錯，甚至時時幻想「天下烏鴉一樣黑」，堅信現任或也會跟前度做一樣的事。相處「神經質」不在話下，這樣的妄想也不健康。千古感情事，哪有對錯，就如快餐中餐，各有喜好，各取所需。即使因為取暖而走在一起，也要一定尊重。要「水泡關係」開花結果，必須對對方誠實，也不時時與舊愛比較。

怎樣開始並不是最重要，應著重的，是你與「現任」如何走下去。

Sources：Lifehacks

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