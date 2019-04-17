網民失望了？ Stephy方力申並非金像獎主持　回望十年戀愛仍動人

鄧麗欣和方力申，這對曾經在大家心目中的金童玉女，拍拖十年和平分手。之前早在年頭時，有傳聞指二人將於分手三年後一同站在金像獎台上擔任主持，讓大家非常期待。可惜在金像獎頒獎典禮前夕，大會宣佈是次主持由32位影壇新星擔任，讓網民最期待的畫面沒有出現....

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鄧麗欣和方力申的戀情雖已事過境遷，女方現在亦有了新戀情，卻仍不時傳出有關他們二人的報道，正如他們所唱的「我們分開，怎麼始終行不開。」似乎在大家心目中他們還是有著某程度的關聯。

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曾在熒幕前的一對金童玉女、大家心目中童話故事的男女主角，以情侶檔出演的《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》到《紀念日》，故事中的情節都是縱然愛情遇上難關，二人仍能相愛如初。但當走出了鏡頭，回歸到現實生活，他們儼如一般情侶一樣，同樣有許多問題要面對。儘管外人一直看好他們，二人也曾多次傳出婚訊，但最後仍是分手收場。正如 Stephy 在分手時說：

感情始終係兩個人嘅事，咁多年要三言兩語分析好難，喺大家眼中可能覺得我哋係童話，但喺我哋真實感情裏面，我哋都好似一般普通情侶面對好多問題，當問題累積好難解釋畀大家知，變咗好難解決一件事。

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雖然現在分了手，但工作時遇到大家亦不會尷尬，也會感恩對方的出現，不會數對方不是，分手也分得很有儀態，似乎都已能放下過去了。而未能釋懷的，也許只是這十年看他們電影、聽他們的情歌的觀眾。

現在 Stephy 已發展一段新關係，處於甜蜜熱戀中，不時在社交網站上放閃，相信要他們「重拾舊愛都或太荒謬」。大家唯有在腦海裡靜靜地「全部舊記憶此刻重遊」，然後慢慢放下過去，祝福他們在未來找到屬於自己的幸福吧。

Stephy 和方力申以情侶檔演出的電影，你又看過幾多套？（按圖進入）

以幸福快樂爲大前提

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早前，方力申在 Instagram 發佈一張游泳照，有網民留言說：「十年都不表白，娶人」意指他令 Stephy 等了 10 年而不娶她。雖然他們已分手接近三年，Stephy 現在跟男友也相當甜蜜，對於該網民的指責方力申大可不理，但他卻理智地回應了那名網友：

我想問你，自己最幸福快樂的日子是什麼時候？是從前小學時期？中學？或許是現在？你可能有自己的答案，但我相信我不能代表你回答，反過來說，你也不能代表他人回答。你怎麼知道其他人什麼時候是快樂呢？

方力申高EQ又理智的回應旋即獲得大家讚賞，冷靜地成功反擊對方。其實方力申一早說過他們分手是因爲中間有一些問題，而不是關於結婚的。此話雖然是回應了網民的指責，也暗示他認爲實質的幸福快樂比一紙婚書更重要，他們分開也許是爲了成全將來能多的幸福快樂。

保持友好關係 同場工作不尷尬

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臨近金像獎，早前網上流傳大會邀請方力申和鄧麗欣擔任主持，維基百科也有顯示有關資料。大會早前已作澄清，指是網民把自己的期望寫上去，但該傳聞仍傳得沸騰，二人紛紛被朋友問及此事。方力申說如果有機會擔任金像獎司儀他很興奮，也表示願意跟 Stephy 合作：「因為我哋係做娛樂，觀眾想睇我哋就做。」更說他們見面不會尷尬，私下都會有一些共同朋友，經常見面。





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其實二人在分手後也曾有同場出席活動，見到面的時候也會大方合照，過往亦有在活動上握手。雖然最近兩人出席活動只在大合照上合影，沒有像去年般握手合照，相信是熱戀中的 Stephy 爲了保護戀情和顧及另一半的感受，不想轉移觀眾視線。但她亦說跟方力申「平時做嘢都有見面，見到面都冇乜嘢。」，每次都大方回應。

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十週戀情 圓滿結束

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從一開始的地下情，直到後來被別人拍到一起才公開，低調開始希望分開也能低調。但畢竟付出十年真心，分手時兩人都顯得非常傷心，多次流淚。公布分手的時候，方力申說他其實一直在手震，他說分手不是一個人的決定，是兩個人的決定。

其實在電影《紀念日》上映前已經出現問題，但當時怕別人攻擊，說他們是為了宣傳所以沒有公開。他又說二人都很珍惜這十年的感情，分手前有一段冷靜期，期間有約出來傾談，二人都很傷心也有哭，而最後一次傾就是十週年紀念日當天，見面傾談後決定和平分開。二人選擇在十週年的當天結束戀情，爲過去十年的戀愛劃上一個完滿的句號。

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感恩一起過的時光

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分手後的他們，從未數過對方不是，提的盡是對方的好。之前方力申曾在電視的訪談節目中提到不少暖男行為他都有做到，是位貼心的男友。節目中他有表示跟 Stephy 的關係依然很好，也有提及當時他們拍拖點滴，即使分開了仍感恩對方的出現。回想起當時他們宣佈分手，Stephy 曾發長文說：

小方是我認識過最好的男生，沒有福分跟他走到白頭，只怪緣分的安排，沒有權利遺憾，沒有必要後悔......沒有第三者存在，沒有傷害對方的任何事情發生，分開，只因成全……成全可能是更大的愛，成全對方找到更合適的，成全對方找到另一個自己。

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懂得感恩的人最有福，相信二人會找到更合適的另一半，過得更幸福！

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