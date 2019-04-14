【謝絕渣男】事後幫你穿衣　6個床上貼心舉動　反映男生真實想法

「佢同我一齊係咪為咗上床？」

從小，每個母親在有意無意間都會灌輸女兒以下的概念，「與男生發生關係，有損失的一定是女生」，「不要太快與男生發生關係，否則對方不會珍惜你」。潛移默化下，女生每次拍拖總會想著對方到底是當自己「炮友」還是女友，會否上完床就冷淡甚至失蹤。當然，世界上總有些只是為了把女生哄上床的渣男，也有不少傻妹纏綿過後才發現對方只是想找性伴侶。

女生總被告誡不要隨便獻出第一次。（《第一次不是你》劇照）

但無可否定，性有時的確可以增加彼此的親密度，在親熱的過程中，除了享受到性歡愉，同時也讓你有機會觀察他、深入了解他。他到底有沒有顧及你的感受，是不是個細心的人，有時從一些在床上的不經意舉動看出來，而以下這些貼心的小動作會讓女生感到無比溫暖......

1.他會在過程中觀察你的反應

女生是否享受一段親密時光，其實與很多因素有關，往往會受著當刻心情、環境因素影響。但有時為了取悅男友，女生即使不在狀態還是會勉強配合對方的求歡，又或者在親熱過程中覺得不舒服，也會假裝愉悅。如果對方在過程中有觀察你的反應，洞悉到你的不自在，在慾火焚身的一刻，他仍能剎停自己，跟你說一句「不如下次先」，這樣的體貼行為自然會讓女生感到溫暖。

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