【復仇者聯盟4】Marvel感情線懶人包　女英雄愛情全是悲劇收場？

《復仇者聯盟4》（Avengers 4）終於在4月尾上映，從《鋼鐵奇俠》（Iron Man）到現在迎來最終章，粉絲足足等待了十年。上集結尾令不少觀眾心碎，「滅霸」（Thanos）收集了所有無限寶石，彈指之間消滅了宇宙一半生物，不少英雄如蜘蛛俠、奇異博士、黑豹都灰飛煙滅。

這集最讓人期待的，當然是看到Marvel隊長和復仇者聯盟的成員如何扭轉局面，將世界恢復正常。Marvel的英雄故事固然令我們熱血沸騰，但英雄也是有血有肉的人類，他們會對人心動，會愛上別人，只是礙於英雄身份，他們的愛情比我們更加曲折離奇。在上集戲內的情愛糾紛也會在這集有個了斷，入場前，不如先重溫Marvel世界的感情線，也讓各位女朋友們可以順道重溫劇情......

盤點Marvel世界內的感情線，點擊看：

+ 5 + 4 + 3

Hulk&黑寡婦：Marvel版羅密歐與茱麗葉

綠巨人Hulk與黑寡婦是電影版Marvel原創的感情線，在原著漫畫中，他們並沒有交集。但在電影中，他們互相愛慕，Hulk的原型班納博士（Dr. Banner）卻刻意隱藏自己對黑寡婦的感情。當他的情緒太激動，他就會不受控制地由科學家化身成為綠色巨人。他自覺這樣的自己是個危險人物，不宜親近任何人或發展任何關係，但黑寡婦慢慢讓他卸下心防。變成巨人的他並不能控制自己的情緒和行為，而她會冒著生命危險觸摸他，令他平靜下來。

然而，飾演Hulk的演員Mark Ruffalo卻坦言他與黑寡婦注定是悲劇戀人，相愛卻無法在一起。班納博士心知，唯有變成Hulk，他才能保護地球、對抗滅霸，在《雷神3：諸神黃昏》中，他為了成為雷神的助力，即使有「變不回人形」的預感，還是變身成為巨人。在正義和愛情有衝突下，他還是會選擇正義，這是身為英雄的責任感，同時也是作為英雄的悲劇。

Iron Man&Pepper：離離合合最後開花結果？

由Iron Man電影系列開始，Tony Stark（Iron Man）和助手Pepper（小辣椒）的戀情已經受人觸目。兩人經歷過生死時刻，雖然沒有盔甲，但她的勇敢和智慧仍然深深吸引著Tony。超級英雄也有軟弱的時刻，在《鋼鐵奇俠》第一集中，Tony中毒了，需要更換胸口的反應堆，他將這個任務交給Pepper，可見他們對彼此的信任和牽絆。

+ 4 + 3 + 2

Iron Man雖然帥氣，但Tony就是個徹頭徹尾的富二代，雖然是天才卻也有點不可一世，他雖然有才能，性格卻不討好，當他將冒犯的說話直說出口時，Pepper會替他調和氣氛；當他像小孩般任性時，她永遠都會默默包容。當他被恐怖分子俘虜，最後被救出，沒有人替他流過一滴眼淚，只有Pepper為他紅了眼眶。她受不了整天讓自己擔驚受怕的男友，曾經一度與Tony分手，但在《蜘蛛俠：強勢回歸》中，兩人復合，Tony向Pepper求婚，許下一生一世的承諾。然而，現身在外星的Tony受了重傷，雖然有傳他與Pepper最後會有Happy Ending，但孰真孰假，還是留待入場後才能確定。

Iron Man與小辣椒私下模樣：

緋紅女巫&幻視：最慘情亡命鴛鴦

緋紅女巫與幻視墮入愛河後，只想兩個人躲起來，靜靜地渡過餘生。然而，在《復仇者聯盟3》中，其他成員拼命尋找他們，一起對抗滅霸。在劇情設定上，他們注定得不到幸福快樂的結局，幻視頭上的心靈寶石（Mind Stone）是他生命的來源，但同時也是集齊無限寶石手套不可或缺的材料，所以滅霸一定會想盡辦法奪取。在最後關頭，幻視請求緋紅女巫毀滅自己頭上的寶石不讓滅霸有機可乘，他留下了最後遺言「沒關係……我只感覺得到你……我愛妳」，而她親手殺死自己的情人，那種心痛不言而喻。最後，滅霸利用時光倒流的能力，讓幻視「第二次被殺死」，讓緋紅女巫徹底心碎。而最後緋紅女巫也灰飛煙滅，兩人可算是marvel電影世界中最慘情的情侶。

親手殺掉情人的心碎一幕：

兩人的甜蜜往已不可再現：

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