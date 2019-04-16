【許志安黃心穎】背馬國明、鄭秀文偷食　我們要不要驚動愛情？

偷食出軌聽得多，公眾人物偷情更加是單大新聞。香港人似乎仍執着於一些價值觀，例如一夫一妻。至於公眾人物，是否必須要形象健康、正面呢？這似乎跟社會價值觀又有相連。

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馬國明（馬明）乖仔形象一向深入民心。（《降魔的》劇照）

許志安、黃心穎車廂激咀連場，看得人嘩然，啜到啜啜聲更是讓人毛骨悚然，太肉麻、太激情了吧！換了是普通平凡人，也會有人質疑：為什麼在車廂內─—就算那是個私人空間，也還有第三者，即司機在場──可以這麼不檢點？

觀乎大部分人反應，都是指二人背着另一半偷食是不該的事。感情世界裏沒有絕對的對錯，所謂清官難審家庭事，我們不清楚兩邊相處是否出了什麼問題，往往看事情只論結果，不問因由──雖然感情世界不理性，絕對可以沒有理由，唯二的理由是愛與不愛。但這不代表相處不合就要出軌，就要傷害另一半。又或者，有些人不是相處合不來，而是情慾性慾過盛，需要找更多的滿足。出軌偷情絕對是不該的事，因為傷害到人。但對某些人來講，這些都是遊戲一場，情感真摯的遇上玩家戲子，那就叫悲劇。

情感真摯的遇上玩家戲子，那就叫悲劇。（Gettyimages／視覺中國）

愛情與其他情感一樣，需要建立、鞏固，而最底層的那一塊叫信任。我相信大部分人的觀點，都是因為「戴綠帽」損害了信任，故此指責許志安、黃心穎。覺得鄭秀文、馬國明慘，是因為他們受傷害，信任的關係破碎了。但我們僅知皮毛，話明公眾人物，他們的形象塑造自然經過包裝，在一件事情裏他們可以包裝為受害者，但背後可能是加害者也說不定。

+ 4 + 3 + 2

現時世界上很多觀點、思想體系衝擊、碰撞，例如有人主張情慾自主，有人提倡恢復一夫多妻制或一妻多夫制，這些都與我們所信奉的觀念相牴觸。有人做了，被痛罵；有人做了，被讚揚。到底，我們要不要驚動愛情，我們要不要相信愛情？

到底，我們要不要驚動愛情，我們要不要相信愛情？（《不要驚動愛情》截圖）

內容提供：娛樂金魚眼

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【安心偷食】許志安黃心穎車廂激咀 鄭秀文馬國明慘戴綠帽」​】

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