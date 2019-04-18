【愛情】男生提「中場休息」不一定是逃避藉口？一個做法辨出渣男

黃心穎、許志安，令社交媒體很熱鬧。佔中九子審訊、引渡法、巴黎聖母院⋯⋯還有就是「安心偷食」。放在一起，當然是最不重要的最多人討論。 也有人借以清高，大罵香港人只愛這等八卦事，對重要事情卻漠不關心。筆者覺得這是何等沒趣，兩事根本沒有抵觸，我們聽廣東歌長大，曖昧時聽《不要驚動愛情》，傷心過後聽《昨遲人》，有感受是人之常情。 筆者覺得要是你覺得感情事，非黑即白，沒有其他色彩，要不愚蠢，要不就是沉悶透頂的人。

（《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》劇照）

要走一生一輩子，真不容易。世間好物不堅牢，彩雲易散琉璃脆，我們明明都千瘡百孔，卻始終想要「完美愛情」，是強求。有瑕疵的愛情，我們承受得起。近日卻看到一篇文章，指「中場休息」對長遠的關係來說，未嘗不可，甚有意思。

（《流淚行勝利道》mv截圖）

當你只感到疲累，便是分開好時候。

感情千百樣，有時我們想別開臉，想要離開一陣子，不能一面倒說那不是愛。

在我們成為一對以前，我們必先是「一個人」，是獨立個體。要是在一般關係中，走到半路，卻沒了自己，那當然疲累，當然覺得難以走下去。

不少人說，二十五以上，三十以下，是「紅色炸彈」襲來的時候；可是，筆者環顧，身邊人在新一年，還是分手的居多，大多都拍了五年以上，捱過了大學生活的引誘，捱過了社會新鮮人的壓力，捱不過穩定的苦悶，聽得最多的分手原因是「淡了」，而潛台詞卻可是有些問題，已不願再容忍，也不想再努力解決了。

連吵架都懶，分開未嘗不可。因為，那「中場休息」可給大家空間，找回自己的步伐，也好好想一想，到底自己想要甚麼生活、情人。但當然，「中場休息」也要約法三章，約定時間、「規則」，才可確保這休息不會是傷害彼此的信任。

對於「分手」二字，有人連提及也不敢。不過，試想一下，要是真的要跟對方走一輩子，小別數月，換來更牢固、舒服的相處，那又算甚麼呢？

要是對方出軌了，「小休」有用嗎？



要是你的伴侶（或是你），像許志安一樣背叛侶出軌了，需要時間尋回那個「正確的自己」，其實也未必一定是借口。剛好相反，這場「小休」或能令雙方都冷靜去思考感情如何走下去。但有以下準則，還是應該要約法三章。



（點圖即看）＝＝＞

如何區分是分手借口，還是真的「中場休息」？

筆者看過一篇文章，是寫給男生的，教他們如何分手。可笑又可悲，因為主題是：「當你愛上別人了，如何跟你本來的女友分手」。筆者以為簡單的一句：「立即分手，別耽誤她青春。」，原來可以洋洋灑灑說數百字。

其實男女都一樣，就是那麼多人不懂。那要是伴侶提出「稍稍別離」的要求，怎樣區分那是分手借口，還是真的是以上說的「中場休息」呢？筆者覺得，要「約法三章」，愈仔細愈好，要有一定時間，可以做甚麼，大家也都不能做甚麼⋯⋯若對方支吾以對，或漠不關心，那答案也呼之欲出了吧。

有關感情這回事，筆者最怕把人歸邊，還是委婉的歌詞比教達意，就如其中一句如是唱：

也許 上天不給我的／無論我兩臂怎緊扣仍然走漏／給我的無論過去我怎失手都會擁有 《感情線上》鄭秀文

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