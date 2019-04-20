【再見亦是朋友】分手後仍可來往　但須符合三項必備條件

其實我很少寫關於前度的文章，因為事情過去了就不再留戀，這是真的。但關於跟前度做朋友，我覺得這是有趣的題目。

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我在大學交過一個男朋友，我們爭吵後進入冷靜期，但期間他交了一個新女朋友，我也正式失戀了。但是他仍然每天頻密發短訊給我，並且每個凌晨致電給我，當時我仍未接受分手的事實，不懂得處理這種關係，所以斷斷續續與他聯繫又斷絕聯絡，根本不知如何是好。

當時我仍未接受分手的事實，不懂得處理這種關係，所以斷斷續續與他聯繫又斷絕聯絡，根本不知如何是好。（Gettyimage/視覺中國）

現在我覺得，其實這個問題很簡單。如果分得不難看，只要雙方的伴侶不介意，其實放下了，可以當非常普通的朋友。普通得不會頻密聊天和聚會，完全不會影響對方的生活，偶爾問候，以及在能力範圍內伸出援手。

如果分得不難看，只要雙方的伴侶不介意，其實放下了，可以當非常普通的朋友。（Gettyimage/視覺中國）

當然這一切的前提是：分得不難看，雙方伴侶不介意，而且放下了。如果辦不到任何一項，那這種朋友不要也罷。何必為了一個讓自己仍然傷心、讓現任難受、跟自己過不去的人冒險？

何必為了一個讓自己仍然傷心、讓現任難受、跟自己過不去的人冒險？（Gettyimage/視覺中國）

年輕時分手可能悲傷又憤怒，但成長後可能會發現，分手不一定是壞事。我後來覺得每次分手都是正確的決定，不合適也沒辦法，只能感謝當年陪自己走過一程的人。你們合不來，時機不對，就證明對方不是對的人，但也可以祝福彼此。

年輕時分手可能悲傷又憤怒，但成長後可能會發現，分手不一定是壞事。（電影《紀念日》劇照）

分手之後，包容彼此過去的錯失，選擇原諒和坦然面對，前度的存在就只是個無喜無惡的人物。何況真正放下了的人，釋懷後根本不會想「能否和前度做朋友？」這種問題。

內容提供：葵倩鈴

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「能否和前度做朋友？」​】

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