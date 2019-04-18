【許志安黃心穎】「壞咗」男人的四個自救方法　請好好修理自己

偷食也好、出軌也好，或被#metoo也好，一個男人假設被證實「壞咗」，在道德上已確定你在錯的情況下，你該如何自辯？

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「巴黎聖母院也會有消失的一天。」 《Before Sunset》

巴黎聖母院於日前發生大火。（資料圖片）

《Before Sunset》裏的Wallace跟Celine說過一個故事，話說從前有個佔領巴黎的德軍打算撤退時，在聖母院安裝了炸藥並準備炸毀它，但負責的一位士兵任務失敗了，因為他被聖母院的美震懾住，所以沒有按下引爆掣。但Celine覺得聖母院也會有消失的一天，言下之意是儘管更美麗的愛情，也沒有所謂的永遠。

Wallace向Celine說出德軍準備炸毀聖母院的故事。（《Before Sunset》劇照）

Wallace當然也不是省油的燈，隨即跟Celine說即使聖母院消失了，在同一地方往後也自然會有另一座教堂的出現。言下之意是所謂的永遠就是不同段落愛情不斷的交替接力。

大家三生「不幸」地見證了800年來屹立不倒的聖母院差點就被燒毀掉，而同日再有「安心偷食」事件曝光。假如連Wallace與Celine說的話也被應驗的，區區三十年的感情受到沖擊實在是正常不過的事。

800年來屹立不倒的聖母院。（Gettyimages／視覺中國）

「壞咗」這個字眼很玄妙，壞咗是一個階段性的狀態，之前「無壞」，現在「壞咗」，維修後自然「好返」。偷食也好、出軌也好，或被#metoo也好，一個男人假設被證實「壞咗」，在道德上已確定你在錯的情況下，你該如何自辯？對比批判，我想男人對實際行動更有興趣。自辯的方式，筆者有以下提議。

1. 「壞咗」，不如承認自己「壞晒」：

根據筆者的一位女性公關朋友意見，許志安的回覆算是合格有餘，最基本他直認了自己是爛泥級的「壞咗」，沒有加添任何藉口，亦沒有把自身的錯牽連至任何女人身上。男人不壞，女人不愛，與其爛來爛去的，那倒不如承受千夫所指，直接「壞晒」，來得灑脫一點。認錯是沒錯的。

許志安直認了自己是爛泥級的「壞咗」。（資料圖片）

2.你需要負責的人只有她：

所謂「神又係佢鬼又係佢」，曝光當天全城「食花生」，但第二天大家隨即站在社會高地說「食花生」可恥。在一段愛情裏面，記住所有外人也是抱着圍觀的態度，兩個人走在一起時不用向別人交代，更何況是有事故發生的時候呢？男人錯了，需要顧及感受的只有另一半，想清楚誰最需要聽你道歉再好好說話。你要說話就先跟她說，你要顧忌就先想起她，切斷任何跟外界溝通的機會，讓這段對話只屬於你倆。

男人錯了，需要顧及感受的只有另一半。（網絡圖片）

3. 炸愛情一個稀巴爛：

Juno 的《暴烈．34》裏，血肉模糊地盡說了一對夫婦面對的問題，沒有愛情是完美的，問題總會出現，什至乎是醜陋處處，沒有人要求你倆戴上王子與公主的后冠，但請跟伴侶坦誠說這段關係「壞咗」，放下包袱共同面對，審視過去的起跌，尋求解決方法，放棄「愛情潔癖」。

Juno 的《暴烈．34》盡說了一對夫婦面對的問題。（網絡圖片）

4. 後會無期：

韓寒（不是韓紅）的電影《後會無期》裏說過一對男女難得見面，但發現不像預期時，男人隨即離開。帶不走的留不下，留不下的莫牽掛，既然傷害夠人了，倒不如廢話少說，瀟灑離開，由自己去承受所有的錯。

男人犯錯後雖然講什麼都是錯的，但願意講也是願意面對錯誤的表現。的而且確，男人是有嘔心和無靈魂的時候，但法官大人，有人投懷送抱時，你真的能不動如山？男人不要挑戰自己的獸性，及早離開現場才是最好的解決方法，許志安最後悔的不是做錯什麼，而是下錯了車，一句「大坑有落」，不就是所有問題都解決了嗎？

既然傷害夠人了，倒不如廢話少說，瀟灑離開。（《後會無期》劇照）

作者簡介：柳凝之

影評人、詞評者、愛情散文作家。相信愛情，因為比較幸褔。 傳理系碩士，廣告叛徒，現任品牌主理人，著有《太古坊的》。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「壞咗嘅男人該如何自辯？」​】

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