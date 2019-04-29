【婚內情婚外情】男女偷情純粹貪新鮮刺激？　感情再穩固也會出軌

ViuTV《婚內情》之所以叫婚內情，相信是因為講述婚姻內默許的外遇。《婚內情》的預告片中，陳錦鴻劇中飾演的角色孫逸，大談愛情觀：「我不會稱呼外遇為外遇，而是婚姻以外的感情生活，結婚的愛情是感情，不是愛情。」

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結婚是兩個人的承諾。「外遇是婚姻以外的感情生活」，即是背叛。背叛出於自私心和慾望的心理作祟，背着另一半出軌就等同違背承諾。（Gettyimages／視覺中國）

個人認為，難道結婚就不能包含愛情與感情嗎？為何要從別處找尋新鮮感，就不能跟另一半重燃愛火？結婚是承諾，「外遇是婚姻以外的感情生活」，也即是背叛，背叛出於自私心和慾望的心理作祟，背着另一半出軌就等同違背承諾。外遇，究竟是因為現代社會的道德敗壞？還是情愛本來就是個暪騙的遊戲？

感情久了，沒了愛情，是否就更容易有婚外情呢？每段感情都會有它美中不足的地方，但若要從別處修補這個感情缺口，另覓新鮮感、安全感或刺激感，陷入多角關係，會讓關係漸趨緊張。或許彌補的只是個人心靈的缺口，對本身的關係一點幫助也沒有，外遇不是自私，還會是什麼呢？究竟出軌的定義，是兩個人之間本身出了問題才導致出軌，還是只為滿足一己私慾？或者，兩樣都同時間存在；又或者，人本來就是不會被滿足的動物。

出軌與偷情，說明是偷，當然是鬼鬼祟祟的，也極為刺激的。就算玩到思覺失調，玩到心慌慌，仍然要繼續，愈慌就愈刺激，揭穿了就不好玩，遊戲穿了關係也就完了。（Gettyimages／視覺中國）

先不考究外遇的原因。無論如何，外遇就等同背叛，違反了二人之間的感情守則。一旦揭穿了，當事人也只能像死狗一樣，道歉挽回正室。每個男士都對情婦說會跟正印離婚，又有多少個說得出做得到？享盡齊人之福，一邊廂得到愛情，另一邊廂又能維持不變的婚姻關係，何樂而不為？不論男女，有多少人出軌會對第三者是認真的？

出軌與偷情，說明是偷，當然是鬼鬼祟祟的，也極為刺激的。就算玩到思覺失調，玩到心慌慌，仍然要繼續，愈慌就愈刺激，揭穿了就不好玩，遊戲穿了關係也就完了。有人暪騙另一半出軌，也有人各有各出軌，兩人之間像是有名無實的夫妻，婚姻讓彼此之間的感情昇華至親人，卻無法再找到愛情中的激情。要找回那份激情，必須要外遇才能解決嗎？

以前的人結婚，慢慢建立了感情，而不是愛情，所以愛得穩固；現代的人卻是基於愛情而結婚，而不是感情，所以愛得脆弱。但感情穩固與外遇又是否有直接的關係呢？事實是無論感情有多穩固，也不能保證不會有外遇的可能。有沒有發現，多數被發現外遇的情侶或夫妻，都是出乎意料之外地是人前模範的夫妻，最模範的一對，竟然是有外遇的一對。

婚外情就算被揭穿了，最後能得到對方原諒的，一般多數是一起了很多年的夫妻。甚至，彼此索性把外遇當成感情裏衝擊的元素，但當然這衝擊不可能接二連三的發生。有人接受，也有人馬上選擇離婚，也是很個人的。而感情本身就有高潮迭起，尤其是建立了很多年感情的夫妻，並不會因為一個衝擊，就放棄那麼穩固的感情基石。原諒，也是兩個人的感情成長的一課，而這個原諒也必須鼓起很大的勇氣，做到並不容易，因為那根刺扎根在心裏怎樣拔也拔不掉。外面太多誘惑的花花世界，實在很靠個人的定力，去提防自己不會犯下所有男人都可能犯的錯。

4月29日開始，ViuTV播放的《婚內情》，就讓大家一起反思婚姻和愛情。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《婚外情、婚內情》 — 讓我們反思婚姻和愛情，究竟外遇是因為現代社會的道德敗壞？還是情愛本來就是一個暪騙的遊戲？」​】

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