【天若有情】吊橋效應貫穿電影　劉德華與吳倩蓮只有一剎那浪漫

華Dee﹕「你跟住我，我畀唔到咩你」──這句說話究竟是想追求女性，還是想趕走她？《天若有情》之所以會成為經典中的經典，只因它的情節同演出走向，純為兩個字服務──「浪漫」。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

究竟什麼是浪漫？這回事其實無關「男人不壞，女人不愛」。竹門對竹門，木門對木門，並不浪漫，因為同類型的人會走到一起，好合理，但要浪漫，寫故事的人必須要為人物設計難關，增添激情。

日前重溫《天若有情》，其中一個最令我不解的地方，是男女主角華Dee同Jo Jo為何會相愛，明明他們沒有溝通過，明明他們連對方是個什麼人都不知，除了因為劉德華外表俊朗之外，為什麼他們會愛到死來活來呢？後來突然有一幕戲，我「叮」一聲看穿了整部電影想表達什麼。

「開片」、「走佬」、「覆啅」、「開片」、「走佬」、「覆啅」──基本上已經講完成電影的脈絡。華Dee是個非法賽車手，還是個古惑仔，日日活在腥風血雨當中，而有幕戲說他又得罪仇家，要逃離到澳門。「為伊消得人憔悴」，17歲的Jo Jo飄洋過海找華Dee，誰知兩個人不是徹夜纏綿，而是去玩滑翔機。

↓↓點圖看《天若有情》電影劇照↓↓

+ 2

為什麼去到一個無人找到他們的天堂，不是為勢所迫，兩位主角都執意做如此危險的事呢？因為他們的關係基礎就是同心理學上經常會提及的一個概念，就是──「吊橋效應」。

「吊橋效應」究竟同愛情有什麼關係？對一個人心動的時候，你會心跳加速，手心冒汗，身體不斷顫抖，坐立不安。而站在吊橋上的你，其實一樣會有以上的生理反應，即使你沒有愛上任何人。總而言之，在危險、刺激的環境之下，我們會更容易對身邊的人動心，因為你不知道這種反應是因為你太害怕，還是你喜歡了對方，這就叫做「吊橋效應」。

所以我膽敢說，《天若有情》不少情節的設定，其實都是依循着「吊橋效應」的概念去寫，向觀眾解構何謂「浪漫」。Jo Jo同華Dee的背景、地位、性格上的差距，包括窮與富、粗獷與溫柔、古惑仔與「乖乖女」、為老大報仇與去外國讀書、綁匪與人質、忠義與愛情、賽車、「劈友」，全部都是劇情上為這兩個「缺愛」的人設立的難關，兩個世界的差距，由他們的激情所填補。而正正是因為難關，才可以愛得轟烈，配合一次又一次的生關死劫，飛車、爆炸、比人追殺，不需要寫他們如何相處，觀眾已經能夠完全代入到「浪漫愛」的處境。

「天若有情天亦老，月若無恨月常圓」。極致的「浪漫愛」，其實最後一定會走向自毀之路。可能總會有人問華Dee最後有沒有死，Jo Jo有沒有等到老公回來。但就算今次沒有死，出於華Dee勇悍玩命的性格，最終都會死，死就是最好的處理，是命定，最重要的是「愛你無悔」。就好似英文名稱﹕A Moment of Romance，一剎那的浪漫，已足教人肝腸寸斷。

內容提供：港唔斷戲

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《天若有情》中的「浪漫愛」」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）