【心理測驗】對方是外貌協會　還是重視心靈？ 即看隱藏擇偶條件

有些人擇偶只看外形，有些人則希望找到自己的靈魂伴侶，你又是哪一種？

我們常常說男生是「外貌協會」，只要遇到外表漂亮或身材姣好的女生，他們便會神魂顛倒，甚至失去理性，甘願做對方的「觀音兵」。但是不少女生也只愛帥哥，她們憧憬著自己的另一半有如韓劇男主角般的外貌、身形，所以一碰上符合自己外形條件的對象，就會奮力追求。當她們視外貌大於一切，完全不了解對方的內心，到頭來，她們只會傷了又傷。

有女生渴望如韓劇主角般的男朋友。（《太陽的後裔》劇照）

有些人較為踏實，考慮到戀愛對象是未來會生活在一起的伴侶，覺得兩個人的想法、價值觀和內心是否相近才是最重要。如果兩個人一言不合，即使有如明星般的天使臉孔，也不過是一副普通皮囊，絲毫沒有心動的感覺。有些人沒有既定的擇偶條件，相信緣份繼和感覺，只要感覺對了，無論對方條件如何，都會義無反顧地愛。即做以下心理測驗，看看你的擇偶條件。（細細聲：有心儀對象的，不妨也跟對方測試一下！）

當你參加朋友的婚禮時，最著重別人妝容的哪一部份？ A.底妝 B.唇妝 C.眼妝 D.髮型

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