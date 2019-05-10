【每當變幻時】楊千嬅、陳奕迅都有挽不回的過去　活着該隨遇而安

「2007年，富貴墟終於清拆。十年裏面，我想做嘅嘢，唔係全部都做到。以前，我會覺得係失敗，依家覺得我唔係失敗，而係成功發現，所有嘅一切都係一個過程。」阿妙

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人生之中，計劃永遠都趕不上變化，但偏偏世人迷戀於永恆不變。

《每當變幻時》的第一幕戲，是說要幫老豆還債，飾演阿妙的楊千嬅正式進駐富貴墟賣魚，因而受到街市一眾舊商戶的「不歡迎」。期間飾演魚佬的陳奕迅擔心「叫雞」會加價，但面對住富貴墟更大的改變，立即衝去街市撐場。《每當變幻時》核心之中的核心，是「變」這個字，而人又怎樣去面對「改變」呢？

「2007年，富貴墟終於清拆。十年裏面，我想做的嘢，不是全部都做到。以前，我會覺得是失敗，依家覺得我不是失敗，而是成功發現，所有的一切都是一個過程。」阿妙。（《每當變幻時》劇照）

明明世界每一分每一秒都在變，但戲中大多數的人都是「拒變」，不懂得以怎樣的心態去面對轉變。「叫雞」由400元加到800元，街市十多年以來都沒有年輕人加入。戲中鄭融問其他人自己幾多歲；街市受到超級市場的衝擊；由1997年的二十世紀，瞬間就去到2000年要對付「千年蟲」的廿一世紀。時代的巨輪是不會因為你不想變而停下來，電影中的男女主角，阿妙和魚佬，面對改變，有各自的取態。

阿妙由二十七歲開始搬到富貴墟，她幫自己訂了各式各樣的「限制」，例如三年之內要還清所有欠款，然後離開街市；三十歲之前要找到一個如意郎君，而這個如意郎君不可以是街市佬；每晚賣完魚之後，將賣剩的料去煮魚粥，還要賣夠一定數量的錢才可下班，然後在車上睡覺。阿妙願搏願捱，對於自己的人生有清晰的目標，人生還容不容許到任何變數呢？

時代的巨輪是不會因為你不想變而停下來，電影中的男女主角，阿妙和魚佬，面對改變，有各自的取態。（《每當變幻時》劇照）

魚佬戀舊，貪圖穩定。一開始的他，深夜闖入街市打爛阿妙魚檔的電掣，他的朋友豬肉佬念在他賣了大半世魚，對人生無任何的規劃，因為他覺得所有事物不變就是最好。直到阿妙在無心理準備的情況之下闖入了他的生活，他慢慢開始欣賞這個二十七歲的女人，慢慢為自己三十二歲迷惘的人生訂立了目標，慢慢開始明白原來改變不一定是壞事。

阿妙訂下的目標，幾乎無任何一樣是在計劃裏面完成的。原訂計在三年還清久款，結果因為硬將街市超市化，及誤信傳銷，而好像還極都還不完。但最後竟然因為父親一晚之間贏大錢而脫貧；希望找一個值得嫁的如意郎君，起初遇到不錯的餅佬，但又介意他的職業，在最後餅佬卻搖身一變身為了老闆；對魚佬動了真情，但又因為對方街市佬的身份而卻步，因為這一切一切的「變數」，都不是阿妙的掌握之內，所以佢選擇逃避。

他的朋友豬肉佬念在他賣了大半世魚，對人生無任何的規劃，因為他覺得所有事物不變就是最好。（《每當變幻時》劇照）

魚佬雖然沒有目標，但亦都守不住自己喜歡的事物，包括留不住富貴墟，留不住阿妙。不是你想不變，所有事物就不會改變，魚佬被迫轉去魚排工作，半推半就的過他新的人生。

《每當變幻時》的結局，是阿妙同魚佬相遇，他們為了舊街坊雞佬，想重遊一日已經結業六年的富貴墟。電影以一些非現實的手法處理電影橋段，當我以為電影會以頗為大團圓的形式收尾之際，警察到場拉人封艇，將觀眾拉回現實，過去了的事永遠都是過了去，沒有機會重返過去。但Benz雄還會幫街坊在富貴墟頂拍照留念，不變的是人情，我們還可以對自己的過去致以最深的敬意。

但Benz雄還會幫街坊在富貴墟頂拍照留念，不變的是人情，我們還可以對自己的過去致以最深的敬意。（《每當奱幻時》劇照）

既然社會每分每秒都在變，那麼人們又該奴何自處？兩位主角，魚佬是率先看破人生百態的一個人。他沒有再戀舊，反而勇敢為自己的將來行前一步，娶老妻生兒育女；而阿妙由賣魚妹變成香港有名的星級化妝師，是意外收獲，她本來以為自己和魚佬還有機會，但最後還是坦然接受，選擇送上祝福。

當你盲目追求永遠的時候，千帆過盡最後會發現，原來變幻才是永恆。唯隨遇而安，享受過程，才是不變的真理。

作者簡介：港唔斷戲

90後中文科教師、香港電影迷、影評人和爸媽的兒子，塵世中一個迷途的小書僮，2015年末踏上影評之路。寫作，愛電影，亦愛香港。希望以文字的澤雨滋潤讀者的心田，每年的生日願望都是望下年還有香港電影上畫。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《每當變幻時》中的隨遇而安」​】

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