陳建州送院後報平安：感謝家人　與范瑋琪結婚15年：生氣只能一天

台灣藝人陳建州（黑人）昨日（15日）突發心肌梗塞，經檢查後發現血管堵塞達九成，幸而手術後平安，並在加護病房休養。據報引述陳建州老婆范瑋琪（范范）透露，丈夫原計劃帶小孩飛日本洽談商務合作，但她怕對方辛苦所以阻攔，剛好讓對方及時得到救治。



陳建州昨午在觀看PLG友誼賽期間，突然感到胸悶、心跳異常，遂自行駕車前往醫院，但其後病情緊急轉至台大醫院，被診斷出急性心肌梗塞。在歷時不到一小時的心藏支架植入手術後，他現時情況穩定，於16日凌晨在社交媒體報平安，並感謝家人在第一時間給予關心。

妻子范范聞訊即趕往醫院。驚魂未定的她表示，自己當時在錄音室錄製新歌，聽到消息後當場嚇哭、「整個人一片漆黑」。她續指，黑人原定帶小孩飛往日本名古屋，與東亞超級聯賽（EASL）洽談合作，但幸好被她阻攔，否則海外發病的話，後果不敢設想。

黑人與范范相愛20多年，一直彼此尊重和照顧，以下回顧兩人的愛情故事。

黑人與范范相愛20多年，一直彼此尊重和照顧，以下回顧兩人的愛情故事。(IG@fanfan)

誰說不能黑白配？黑人和范瑋琪在2019年5月7日，慶祝8周年結婚紀念。有別恩愛的放閃，黑人反而選擇整蠱范范，用鮮紅色唇膏將她的臉畫花，並在社交網站撒嬌寫道，「希望每天范范都可以像這天一樣脾氣好。」范范當然沒生氣，還不禁留言揶揄「你覺得有可能嗎？」她亦在社交網站，打趣道「今天我和賤內結婚8年了。」

黑人用唇膏畫花范范臉部，作為結婚八周年紀念。(@fanfan)

陳建州范瑋琪｜幫好友卻變成為自己牽紅線

兩人雖然看似在打鬧，實際上卻情比金堅，而且連同拍拖，他們已相戀逾25年。愛情往往都是無心插柳，當年范范從美國畢業回台，選擇投身演藝和唱歌，剛好那時的黑人同是新人，因知道好友暗戀范范，於是幫忙牽線，相約對方看籃球賽。范范曾在節目訪問裡，憶述當時情況，指黑人自我介紹後，便直接受邀請她看籃球比賽，「我第一感覺是這個人自我介紹方式很老土，但挺有趣的。」

不論是結婚紀念品，還是平日，兩人的感情，都是在熱鬧中度過，點圖即看「恩愛互動」＝＝＞

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范瑋琪：陳建州很黑但心很亮

以前看《黑澀會》和《棒棒堂》，都會覺得黑人個性挑皮，活像大小孩般，讓人捉摸不透他何時認真。相反，范范則處事成熟和認真，感覺與黑人活在不同的世界。不過，其實黑人也不有為人知的溫暖，讓范范感到安心，而范范亦曾在節目上，表示對方是個「很黑但心很亮的人」，值得託付終生，而且她還很早便有結婚的念頭，只等待對方主動開口求婚。

黑人嬉皮笑臉背後，卻藏著一顆情深。(VCG)

不正經的承諾：黑人根本就是「把妹達人」？

黑人總是嬉皮笑臉，喜歡整蠱造怪，但他對范范開的玩笑，卻是帶著溫暖。若相處欠缺情趣，感情便很易被丟淡，因此黑人和范范常會互相惡攪，並弄出笑話，這樣感情反而有增無減。

范范曾在訪問中，形容當時自己仍未與黑人拍拖時，感情「特別理性」，相約男性友人外出，也有一定底線，如不看電影和散步等，但黑人則約她到意想不到的地方，讓她印象深刻，「他竟然約我去放鞭炮，這讓我感意外，而且當時常會被他的另類想法，弄得措手不及。」

最讓范范感動的事，是黑人直接的心意，因兩人回家時，范范都只讓黑人送到路口，令對方不知其準確地址。但有次黑人卻向范范說，明早會送花給她，雖然聽來似是甜言蜜語，而非承諾，但范范在翌日的家門前，果真收到一朵玫瑰花，「我很驚訝，然後再往外走，發現這條路的每一戶的家門前，都有一朵玫瑰花。」這突如其來的貼心驚喜，讓范范甜在心頭。

最讓范范感動的事，是黑人直接的心意。(IG@fanfan)

陳建州范瑋琪｜交往前「約法三章」，感情也來得真摰

一段感情將面臨的危機很多，要守住愛情，范范與黑人在交往前，便有個「約法三章」，要求大家生氣時，只能維持一日，亦不能提「分手」兩字，還要每天至少通電話一次，不能失去聯絡。交往前訂相處的底線，比習慣後改變，來得簡單，因此兩人即便遇上難題，也會先嘗試互相諒解，不會立即逃避問題，這樣關係才會變得更深。

范范曾在訪問中，表示黑人經常「唔識做」，惹她生氣，但她同時也明白，每個人都會遇困難，只要不輕易放棄，感情危機便能化解，因此最後都會原諒對方。相愛容易相處難，兩人的感情能如施深厚，也許箇中原因，便是有個成熟的開始，因此也換來長久的開心結局。