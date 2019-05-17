著名建築師貝聿銘近日於曼哈頓家中逝世，他被譽為「現代主義建築的最後大師」（the last master of high modernist architecture），生前留下了不少代表作，如香港中銀大廈、巴黎羅浮宮擴建工程。創造出這些舉世作品，除了靠他的才華和能力，還有不得不提的幕後功臣——貝聿銘太太盧淑華 (Eileen Loo)。

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一見鍾情愛上有個性的她

貝聿銘在廣州出生，在上海讀完中學後，便遠赴美國留學，先後在賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）和麻省理工大學就讀，他與太太的緣份就是由這個國度開始萌芽。盧淑華是名門之後，與貝聿銘一樣到美國留學，就讀著名的女子大學衛斯理學院（Wellesley College），兩人透過朋友介紹認識，初次見面是在火車站。當時貝聿銘幾乎是對這個女生一見鍾情，他知道對方在波士頓讀書，甫一見面便獻殷勤，提出要開車送她回波士頓。但盧淑華卻不領情，以買好了火車票為由婉拒了貝聿銘。他沒有就此死心，有過一面之緣後，他常常跑到波士頓與盧淑華約會，兩人感情日深，但盧淑華在畢業之前都沒有結婚的打算。

盧淑華是貝聿銘的幕後英雄。（網上圖片）

婚後放棄事業成賢內助

盧淑華這般的知識分子，不會輕易為了愛情放棄學業和事業，她有才華、有能力，而且受著西方教育和自由思想影響，不如傳統的中國女人般一生只依靠丈夫。但為了貝聿銘，她卻願意收起鋒芒，成為他背後的賢內助和得力助手。盧淑華畢業5天後，就與貝聿銘結婚，這對才子佳人終成眷屬。婚後，盧淑華到哈佛修讀園林建築碩士，而貝聿銘也到哈佛大學修讀建築學碩士，兩人曾經做過一陣子同學，直至盧淑華初為人母，生下大兒子定中，她決定放下自己嚮往的學業，專心照顧家庭和擔當丈夫的得力助手。

貝聿銘與盧淑華志趣相投，廝守終生。（網上圖片）

貝聿銘的成功，妻子功不可沒。根據他們的子女憶述，在他們眼中，母親是賢內助，同時也扶助著父親的事業。曾經修讀園林建築的她，深深明白建築師這個行業的辛酸，她除了給予無限量的支持，也會直率地提出意見。而貝聿銘也十分信任妻子，往往會細心聆聽她的意見。而她也深明貝聿銘工作忙碌，她聰明地讓孩子與父親保持親密又有適當距離的關係，替孩子安排就讀寄宿學校，讓貝聿銘可以全心投入工作。而孩子暑假時，她又會安排親子活動，出外度假，以增加父子感情。即使她付出一切成就了貝聿銘，從來都只會保持低調，1989年，美國雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）訪問她的丈夫時，她拒絕為雜誌拍照，因為她不想把訪問焦點放在兩人的感情事上。

貝聿銘這個一代大師逝世，對世界而言是可惜，但對他而言，或許是終於能和妻子重聚的一天。