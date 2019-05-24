【倚天屠龍記2019】滅絕師太戲如人生　52歲周海媚：婚姻非我歸宿

新版《倚天屠龍記》播映，除了追看劇情，劇中的女角也是亮點，特別是當年曾飾演周芷若的周海媚，如今則轉變成固執無情的滅絕師太。不過，她在現實中，卻從不絕情，縱使年齡已有52歲，但仍嚮往戀愛自由，正如她曾在訪問裡所言，「婚姻不是我的歸宿，我只想在愛情途上自由奔跑。」

周海媚在新版《倚天屠龍記》中，飾演滅絕師太，角色雖然兇狠，卻美貌依然，令人又愛又恨。(周海媚微博)

周海媚在新版《倚天屠龍記》中，飾演滅絕師太，角色雖然兇狠，卻美貌依然，令人又愛又恨。故事裡，她因愛人被明教光明左使楊逍氣死，為人變得冷酷，即便是愛徒紀曉芙，也因對方喜歡楊逍，而恨心殺死她。周海媚雖如滅絕師太般，在感情路上跌跌蕩蕩，但她卻本著「再接再厲」的信念，依然接受愛情，同時亦不怕單身，認為自己活得開心便行。

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不少網民都將新版的周芷若（祝緒丹飾），與周海媚當年的周芷若相比，不知你又認為，誰的神態較相像？

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當年的周芷若，曾獲金庸相贈簽名小說

現年52歲的周海媚，祖先是滿洲鑲白旗滿族人，即是清朝八大滿洲貴族，負責管理整個廣東，身分顯赫。雖然周海媚於1985年落選港姐，但她其後拍攝電視劇，如《流氓大亨》和《義不容情》等，都因我見猶憐的外貌，吸引不少觀眾眼球。而對於古裝劇的演技，她更是維妙維肖，於1993年至1994年的《倚天屠龍記》中，飾演周芷若，獲得不少人認同，當年作者金庸，還特意向她送上一套親筆簽名的小說。

周海媚和呂良偉曾赴海外註冊結婚。(VCG) 周海媚當年愛得衝動，卻無力維持感情 當年的周海媚，亦甚具魅力，曾傳出九段緋聞，其中她只承認兩段。她在1985年，因拍攝《小島風雲》，戀上比自己年長10年的呂良偉，兩人更於1989年，赴海外註冊結婚。不過，周海媚當年醉心事業，導致兩人相處出現矛盾，婚姻僅維持八個月，便宣布「離婚」。呂良偉其後曾出書，講述這段純真婚姻，早已畫上句號，「但我從不後悔認識她，愛過她。」 周海媚於1990年，曾因拍攝《回到未嫁時》，被傳與黎明擦出愛火，當時有報道更指，黎明介入周海媚和呂良偉的婚姻，但呂良偉其後曾解話，「不管有沒有這個人，絲毫不會影響我和海媚分手這一結局。」周海媚和黎明未曾承認戀情，但都不避嫌，曾在1993年，合作拍攝音樂電影《吻別》。直至翌年，兩人的緋聞結束，周海媚被指與演員李偉亮拍拖，其後更是緋聞不斷。

感情變得安心，卻發現只想在愛情路上奔跑

周海媚在情路上，不斷奔波流浪，曾在1998年，被傳與迪生集團執行董事伍士榮拍拖，但卻因患上紅斑狼瘡，導致翌年分開，而在2000年，她亦被揭發展姊弟戀，關係維持兩年。關係捉摸不定，也許因未能找到一位讓她安定下來的人，而在2003年，她遇上與比自己年輕7年的建築師男友，並承認穩定交往，亦為他移居北京。雖期間對方多次求婚，但周海媚都未有表態，結果在12年後，宣告分手。對此，她接受內地傳媒訪問時，曾感嘆道，「婚姻不是我的歸宿，我只想在愛情路上奔跑。」

52歲的周海媚美貌依然，更曾被網民讚「凍齡美女」，而她於出道時的模樣，更是令人心動：

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周海媚認為，自己是一名愛自由的人，不喜歡被人管。(周海媚微博)

毋懼單身，問「為何一定要嫁人？」

周海媚現年仍保持單身，雖愛情不斷觸礁，但她並沒感到後悔，相信「再見亦是朋友。」早前她被傳媒問到對愛情看法時，仍欣然表示相信，並難忘與一位中法混血兒的感情。不少人不願被指單身，但周海媚則坦蕩蕩面對，曾在訪問中，表示不想被愛情束縛，反問「為何一定要嫁人？」「我是一名愛自由的人，不喜歡被人管」，而她所描述的中法混血兒，亦是互相尊重，相處時覺得舒適的男生。

也許對周海媚而言，現時最需要的，不是轟轟烈烈的愛情，而是一位不介意她的缺點，支持她勇往直前的好拍檔。