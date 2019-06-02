【夫妻相處】結婚逾十載　蔡少芬維繫婚姻的秘密

結婚至今十一年蔡少芬和張晉，兩人演藝事業發展順利，一家四口幸福無比。在維護這段幸福的婚姻裏，蔡少芬是一個充滿智慧的女人嗎？「智慧」一詞看似蘊含着很深遠的意義，但對於婚姻的智慧，蔡少芬絕對是駕輕就熟。

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蔡少芬和張晉相愛這麼多年，兩人感情如何，大家都有目共睹。兩人為何能很好地維繫這段感情，除了蔡少芬是「炫夫狂魔」，另一個很重要的是，她很現實。在最近熱播的內地綜藝節目《我最愛的女人們》裏，有一幕是四個妻子聊天。蔡少芬指自己當了媽媽後，膽量變得很小，尤其害怕坐飛機，每次坐飛機前都會發短信給張晉，如果出了意外，請他一定要好好照顧好兩個女兒，可以另娶他人，但對方必須要是對女兒好的人。坐在一旁的鐘麗緹有點驚訝，蔡少芬對她說：「反正，他肯定還會再找其他人的嘛。」鐘麗緹的反應則是：「怎麼會，你們感情這麼好。」蔡少芬直接地表明了自己的看法：「算了吧，現實點。」。

當了媽媽後的蔡少芬指自己膽量變小，每次坐飛機前都會發短信給張晉，如果出了意外，請他好好照顧女兒。（蔡少芬微博圖片）

確實如此，兩個人再怎麼相愛也好，誰能保證當另一半離世後，在世的人一定會對這份感情忠誠到老？梁實秋和他的妻子程季淑也曾愛得非常非常甜蜜。但在程季淑去世不到半年後，梁實秋就瘋狂追求他後來的第二任妻子韓箐清。人，就是很容易受情感所牽引、影響。這一點，蔡少芬看得很透。在情感世界裏跌跌蹌蹌多年才站穩腳的蔡少芬，早就領悟到不必沉溺於男人的「我愛你一生一世」。因為那是男人的理想想法，至於他會不會那麼做就不知道了，所以她才會說「算了吧，現實點。」。

蔡少芬現實的性格，令她得以維持與張晉美滿的婚姻。（資料圖片）

何為現實？現實就是，兩人結伴為夫妻，能夠彼此珍惜，各負責任，維繫好家庭和諧，就足夠了。蔡少芬和張晉結婚十一年，真切地體驗了生活，深刻地了解到人性，才會產生一種盛大的悲憫心。她知道人各有困難，重新尋找新伴侶，有時未必是因為愛情，而只是為了好好生活下去。她把婚姻當做事業來認真地經營，就像做演員就要做到最好，從挑劇本，到雕琢演技，都力求完美。在婚姻裏，她知道光是有愛並不足夠。正因為蔡少芬這種現實的性格，所以她在做很多選擇的時候，才能以最犀利的眼光，篩掉那些不必要的泡影或糖衣。她遇到張晉，不是因為她運氣好，而是她夠聰明，眼光好，心裏始終有一把「現實」的尺子。

內容提供：煩糕

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「蔡少芬：要嫁就嫁給現實的婚姻」​】

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