【相處之道】婚姻非束縛　成熟的愛情是給彼此自由的空間

擁有過才知道，每樣東西都要用適當的力度去拿捏，捉得太緊會碎，包括愛情和婚姻。

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婚姻的矛盾，在於既要與伴侶共同生活，又渴求自我空間。

愛一個人，是否需要愛到非他不可的感覺，才會決定跟他結婚？不然，婚後又會有什麼結局呢？但彼此夠愛，又能否擔保婚後生活美滿？愛，常常被另一種感覺模糊了，就是佔有慾。究竟是太愛一個人所以嚮往共同生活，還是純粹因為個人的佔有慾？只有當事人最清楚。婚姻，從來不是童話般過着幸福快樂的生活，而是重大考驗的開始。每一個人的性格和自小生活習慣不同，所謂「相見好同住難」，不是彼此夠愛就能解決種種紛爭，溝通與包容的技巧，是一世也學不完的課題。

婚姻雖是約束，但指的是具法律約束力，絕不代表約束對方的自由。（《紀念日》劇照）

給予適當的空間，也是愛的表現。人本來就是獨立的個體，而婚姻的意義，將兩個人連結在一起，但所謂的連結，並不是要綁架自由。信任很重要，信任程度與給予空間的程度有關，愛的基礎是信任。但有時愛的程度過了火，變成了佔有，逐漸磨蝕彼此之間的愛，由最初衷的連結，變成只想脫離對方的掌控，由被愛變成被折磨的感覺，婚後頓成了困獸鬥。

婚後談各自的空間，難免會產生更多的衝突。有些人說，「婚已結，還談什麼空間？」，但要清楚知道，婚姻雖是約束，但指的是具法律約束力，絕不代表約束對方的自由。愛是互相包容，不是互相索取，若只向對方不斷索取，為求滿足一己私慾，絕不能談得上是愛。

愛的矛盾是，兩個人相處愈久，需要的空間就變得愈多，主要是因為雙方關係愈趨緊張所致，壓力大得抖不過氣，自然需要空間逃離關係，這是人心理上的自然反應。常說「愛是恆久忍耐」，我認為有一句也應該時刻反省，就是「不求自己的益處」，人的貪婪，包括擁有對方和掌控對方的自由，是個人的佔有慾作祟，若愛的表現背後，根本只為求自己的益處，久而久之，婚姻頓變成坐牢，而非愛的窩巢。

婚姻不單只是愛，更重要是兩個人生活的協調，不失個人的基本自由，保持愛的溫度。（《前度》劇照）

人的自由很重要，之所以有很多人不願結婚，也是因為害怕失去自由。婚後令愛變質，佔有和控制慾把基本的愛都抺殺了，導致很多人婚後都渴望重拾自由，甚至再度尋覓愛情，第三者的介入，都是因為婚後彼此關係變質所導致。婚姻要有技巧，該好好掌握，而不是掌控，不要以愛為名，掌控一切，漸漸破壞彼此間的感情。然而，不要因為結婚而結婚，要清楚愛並不等於佔有，而是兩個人生活的協調，找出最適合的相處方式，不失個人的基本自由，保持愛的溫度，是婚姻的一門大學問。

無奈的是，婚姻到最後只剩下一種關係而已，愛不知不覺間消失，甚至要從第三者身上才找到愛的存在。經歷過婚姻的困獸鬥，到頭來才明白，愛情之所以幸福快樂，因為愛本來就很簡單，太複雜太計算已經不算是愛情，人最渴求的幸福感，從不靠什麼條件，只靠最單純的愛。

擁有過才知道，每樣東西都要用適當的力度去拿捏，捉得太緊會碎，包括愛情和婚姻。（《那一年我們談的那場戀愛》劇照）

所以，是否必須擁有才叫幸福呢？擁有過才知道，每樣東西都要用適當的力度去拿捏，捉得太緊會碎，包括愛情與婚姻。苛求愈多，失去愈多。凡事適可而止，剛好就好了，當下的感覺幸福，就足夠了。

內容提供：Fiona Cinderella

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《婚姻的矛盾》」​】

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