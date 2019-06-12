從黃心穎、姚子羚、唐詩詠身上學到的事　女生要懂的4條戀愛守則

近日娛樂圈女藝人桃色新聞一單接一單，引發網上有關愛情道德的廣泛議論。黃心穎、姚子羚和唐詩詠，在近期都因感情生活成了新聞女主角，其中有人更賠上了聲譽以及事業。

鄭秀文（Sammi）與許志安愛情長跑多年，期間經歷多次離合，終於在2014年結婚，曾被黃子華稱為「香港最後一個童話」。(sammi_chengsauman)

愛情讓人盲目，往往不自覺地變得糊里糊塗。但在戀愛之中，可以投入去愛，而更是要愛得聰明，懂得保護自己，拒絕做愛情中的後備。愛自己，不將就。

以下4大的戀愛守則，值得各位女生在愛情路上的參考：

在對的時間遇上對的人，缺一不可

四月爆出的許志安和黃心穎出軌的事件轟動全城，二人都各自有另一半。（IG@jacquelinebwong）

有人說幸福就是在「對的時間遇上對的人，你愛著他，同時他也愛著你。」不少女生會因後半句而忽略了前半句，找到對的人固然是好，但相遇在對的時間亦同樣重要。當遇上了夢寐以求的類型、他風度翩翩、百般溫柔，可惜已經結婚，聰明的女生會選擇立即離開，因爲眼前騎著白馬的男人不屬於你。

鄭秀文Sammi在「安心偷食」事件後選擇原諒對方，繼續婚姻關係。(sammi_chengsauman)

絕大多數男人出軌純粹是爲了一時的新鮮感，要二選一卻會毫不猶豫地選回自己老婆，小三只是一個令他起色心的人罷了。誰說愛一定要不顧一切，甚至連道德都拋棄？誰說愛一定要犧牲自己，甚至渺小到要做後備？聰明女生選擇不將就。

閨蜜的男人不「歸me」

黃心穎和Sammi曾是一同健身的好友。(sammi_chengsauman)

近年內地網絡廣泛流行「防火防盜防閨蜜」這句話，一言道破身邊女性好友及自己男朋友的高危程度。能夠做到好姊妹的，在打扮、性格以及喜好上一定會有不少共同之處，對於尋找另一半眼光也可能一致。

此外，有些可能出於女人之間的競爭心理，明明跟閨蜜各方面條件相若，可對方偏偏有個更出色的男友，於是好勝心作祟而搶了回來。而往往持有這種心態的，往往得到過後也就不會珍惜。聰明的女生會避免跟好姊妹的男友有過於曖昧的接觸，即使是閨蜜的前度，也應儘量避免。

要爭回來的不是愛

姚子羚早前戀上夜場前董事Raymond，更爆出床照兼被指做了「三奶」。

愛情從來都只是兩個人的事。一個男人愛妳，自然會想給你足夠的安全感，不會想你誤會他跟別的女生有關係，也怕讓你生氣。早前傳出姚子羚是夜場前董事Raymond的三奶新聞，有說是子羚發現除了簽了離婚協議書的妻子，對方還藏有二奶而決意分手。

姚子羚就事件公開回應，當時Raymond亦已跟太太分居，自己非「第三者」，而現在已經與Raymond分手。(elaine_yiu)

沒錯，倘若一個男人同時愛上多個女人，如愛上大婆的獨立自主、二奶的野蠻可愛、三奶的溫柔可人，那他最愛的可能只是自己而已。可惜我們不是「出奇蛋」，未能為一次過滿足花心男的三個願望，最多只能做好自己，愛就愛，要爭的愛也無謂稀罕。

愛惜保護自己的身體

唐詩詠在網上分享慶祝生日的照片。(natalietong53)

近日網絡作家葉朗程寫了一篇跟新相識的金牛座女生，到六星級酒店房間慶祝生日的故事，有網民發現，該照片跟同是五月生日的金牛女唐詩詠，於早前在社交媒體發布的場景、衣著一模一樣。故事中金牛女最後婉轉送走了葉朗程，反而叫了好姊妹上酒店一起慶生。唐詩詠已否認了與此事有關，但仍不少網民充滿幻想，認為事件並非如此單純.....

有眼利的網民發現，網絡作家葉朗程的照片，跟同是五月生日的金牛女唐詩詠，於早前在社交媒體發布的場景和衣著一模一樣。(marcusyiphk)

姑勿論事件孰真孰假，但其實，假如雙方都單身，又在不影響和傷害到其他人的情況下，開房與否又關人何事？但當然，前提要是在雙方都同意的底下進行。女生在性事上擁有身體自主權，同時也要好好保護自己。如果不想跟對方發生關係，就應明確表示立場，拒絕對方。

延伸閱讀：

【吳若希】30日婚變challenge證恩愛 但忘了毀掉愛情的這些事？

【Justin Bieber】愛得早不如愛得剛剛好 為何新娘最終是她？

【杜汶澤田蕊妮】相愛20年仍在熱戀 愛情保鮮必學的幸福法則

【奚夢瑤何猷君】令男神迷倒的秘訣 全憑超模級「愛情智慧」？