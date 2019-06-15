【兩性相處】日久不只生情　也會生厭　努力維繫是重拾愛情第一步

人是貪得無厭的動物，是確切的事實。其實，一個人同時間可以愛上很多人，只是他選擇愛或不愛，或選擇投入程度的多少。一生一世的愛，不是沒有可能，但所謂一生一世，最後或許只流於形式，能忠於一個人到老，又有幾多人做到？一直相伴不難，一直相愛並不容易。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

很多人都渴望被愛，卻不懂得如何去經營愛，只懂得埋怨繼而憑感覺見一個愛一個。愛情，是一份感覺；而愛，則是一份責任。背負着責任，卻抵受不住本身關係的寂寞和苦悶，只好從別處找尋慰藉，偷情大概也就是這麼的一回事。既然離開不了一段關係，就只有從別處找尋愛的感覺和快感。感覺很累人，隨時愛上，亦可以隨時不愛，兩個人所守住的愛，由最初的愛情，漸漸轉化為僅餘下的承諾與責任，是長久關係的普遍現象。婚姻的定義，於法律上肯定兩個人之間的關係，視對方為最親密的伴侶，昇華至親人的角色。無奈的是，婚姻把關係的層次昇華了，卻淹沒了愛情。若一段關係只能因為責任和承諾而留下，又怎會快樂？不從別處找尋慰藉，又該如何去經營？

很多人都渴望被愛，卻不懂得如何去經營愛。（gettyimage.視覺中國）

然而，愛情的溫度必須靠雙方的努力去維持，刻意又好，造作也好，一段感情沒了情趣，還剩下什麼？日久生情，同樣地，日久也會生厭。感覺是突如其來的蜂擁而至，卻因歲月流逝而消失得無影無蹤。感覺將兩個人連接在一起，產生了愛情，但又會把兩個人漸行漸遠，只剩下感情。婚姻的危機，是當彼此厭倦了一起的生活，厭惡了對方的行為，再不懂得怎樣互相欣賞，各自脆弱的心靈，再憑感覺愛上了別人，尋覓心靈上的安慰，電影隨時「換畫」，原來愛亦如是。

沉默久了，就更難打開心窗去溝通，無言以對的痛苦，再不明白兩個人為什麼要一起。想當初任何快樂與不快樂都互相分享分擔，到現在的各自修行，感覺有着那麼強烈的對比，再感受不到愛的存在，只剩下責任。衝破沈默，或許是夫妻之間的一個大難關，也是扭轉局勢的關鍵。若彼此不努力維繫，反而各自放縱自己，關係結束也是遲早的事。

日久生情，同樣地，日久也會生厭。（ 《前度》劇照）

維繫關係是一門終生的學習，可是，大部分現代人都不懂得修補關係，亦懶得去修補，舊了就換新，是他們的態度，一旦對人和事都容易產生厭惡，便想馬上逃跑，一走了之，包括自己的伴侶。埋怨彼此的態度大不如前，但為何不為對方主動踏出多幾步？行動沒分誰先誰後的，只有你還想不想繼續跟這個人在一起。沒有一段關係是沒有問題的，一段關係出了問題，不應各自逃跑，而是共同努力找出最適合大家的方法維繫感情。否則，就算對象「換了畫」，永遠不懂得修補，只會是一個又一個的惡循環。

就算對象「換了畫」，永遠不懂得修補，只會是一個又一個的惡循環。（《最完美的離婚》劇照）

你又開始學習維繫關係，而不是不停「換畫」了嗎？

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/Fiona.Cinderella.Art/

作者Instagram：https://www.instagram.com/Fionacinderella.art

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《電影隨時換畫，原來愛亦如是》— 日久生情，同樣地，日久也會生厭。」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）