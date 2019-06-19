【白色強人】感情與使命不能並存？　破壞關係不因工作而是不夠愛

《白色強人》近日播出，因內容牽涉醫療改革的民生話題，得到不少觀眾支持。除了關於醫療問題，故事亦加入不少愛情線，當中唐明（馬國明飾）和蘇怡（唐詩詠飾），便原是對夫妻，因男方過度「盡責」工作，而讓對方被受冷落，導致最終離婚收場。

《白色強人》播出以來有口皆碑，唐明（馬國明飾）在近日播出的一集，憶起過往的一段與前妻蘇怡（唐詩詠飾）的吵架片段。(《白色強人》劇照)

唐明在近日的劇集，憶起過往的一段片段，當時他因有緊急事件，遲到慶祝結婚紀念日，結果讓同為醫生的蘇怡感到不滿，斥對方不重視兩人獨處的時間，而且心裡沒有自己，問「為何每次在一起時，你都只跟我說醫院發生的事，以及病人的事？」豈料唐明沒理解她的感受，反而駁斥「我跟你不一樣，至少我不止當這是一份工」，而這句話，不僅埋沒蘇怡也有為病人著想的心，亦傷透了她的心。

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《白色強人》講述醫生們在利益和生命之間的抉擇，更多的劇照內容：

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只專注工作的使命感

朝早上班，晚上加班，每日都會重覆發生，曾有做服務業的好友，向筆者訴苦道，「不知為何返工『打卡』後，整個人像獻給公司般，一直賣命去做」，說畢她仍是老樣子，沒有改變。也許會有人笑言，舒適與否，可由自己選擇，但筆者也深明她的感受，縱然很想慢下來，給自己休息空間，但阻止這種想法的，卻是更重要的「使命感」。

無錯，使命感能夠助人，且為自己帶來滿足感，看似是件正確的事。但每個人都有多個身份，如醫生、老婆或媽媽等，若像唐明般，將所有時間僅用在其中一個身份的使命感上，那麼其他身份便會被忽視，甚至最後發現，因為只顧工作，沒有好好維繫關係，以致家人好友離去時，也完全沒有發現。

積極向上爬的同時，也不要忘記身旁支持和愛護你的人。(《白色強人》劇照) 比起工作要求，維繫關係更重要 曾看過一本書《當我成為我們》，作者以過來人身分，向工作狂提出建議，認為積極向上爬的同時，也不要忘記身旁支持和愛護你的人。她認為，我們往往會把工作帶來的壓力，轉嫁到伴侶或戀人身上，故當聽到對方的提醒和抱怨，便很自然地解讀為反對自己的使命感，並覺得對方是不體諒的表現，因而更加憤怒，讓關係更差。

雖事件聽來像是要從愛情和使命裡取捨，但她截然道出重點，其實「不合理的是你的公司。」她解釋，關係是生活裡最重要的東西，「當你疲憊不堪，承受這些代價的，正是你的伴侶而不是你的老闆」。再者，即使工作迫使至不能抽空，但也不能一味用同一想法判斷和不斷向前衝，因為這樣或會更易做過頭，令其他人以為你想離他們遠去，「工作不是非你不可，但你的生活卻是非你不可的，而關係也是非你不可的，你缺席就是缺席了。」

或許你的家人、愛人或伴侶沒有很適切的方法可以提醒你，然而，當對方提出被忽略、關係冷淡、相處時間太少，你應該慶幸他提出了問題。 《當我成為我們》

關係惡劣因不夠愛對方？

因此，相處變成重要的東西。美國雜誌《福布斯》曾發表一項研究，邀請285對各有職業的情侶進行觀察，發現工時長並不是一個感情轉壞的藉口，因雙方都會因不夠時間維繫感情，而產生「不愉悅的緊張感」，並會用剩餘的時間陪伴對方。

由此可見，忙碌以外，破壞關係的主要導火線，或是因不夠愛對方，從而忽略他的需要，令兩人漸漸走遠。有說世上最大的武器，便是「溫柔」，故若想修補關係，便得有互相接納和關愛的空間，遇上不滿要爆發前，更應坦誠平心靜氣地提醒對方；而另一方亦要在工作的同時，不時為對方設想，不要因一句逆耳的忠言而感抗拒便忘記初衷，忘掉誰一直以來是你最強大的後盾。

(Source: Forbes)