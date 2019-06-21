【婚內情婚外情】伴侶偷食　選擇離開或留下來前先問自己一個問題

專一，有這麼難嗎？專一與否，講求的是個人意念力，而非什麼因人而異。

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人本來就是很容易抵受不住誘惑的動物，只是理智壓抑着我們，不去做些不應該做的行為。有人口口聲聲說，一定不會做什麼什麼，說得怎樣振振有詞，又是否真的如他口中所說，一定不會發生呢？口裏說不，身體卻很誠實，有人敢說敢做，也有更多人表裏不一。

相信一個人是一個怎樣的人，大概可以很主觀地憑外貌及言行舉止去猜測或判斷。但世事往往就是出乎預料之外，以為是真的事也未必是真的，以為是假的，偏偏到事實放在眼前，不由你不去相信。所以，不要憑外表判斷一個人，未到揭盅的一日，都不會知道。談專一，人可以很專一，但專一的人，不代表不會偷情，只是心態問題。有些人行為未出軌，但心已經出軌。記住，有些忍得住不去偷情的人，就是因為忍得住，而非心裏不想，每一個人都有陰暗面。

談專一，人可以很專一，但專一的人，不代表不會偷情，只是心態問題。（《分手合約》劇照）

忍得住一時，忍得住一世嗎？沒有人能夠擔保，慾望這種東西，有時邪惡得連你自己都想不到、控制不到。美食佳餚在前，有誰忍得住口呢？有時慾望蓋過了理智，用了下半身思考，能說是人之常情嗎？能夠原諒嗎？能夠說是不專一嗎？不忠，是被慾望蓋過了頭；而專一，是打從心底裏愛着一個人。多專一的人，也會有機會受誘惑蒙蔽了眼睛。他們這種行為，不代表不愛另一半，慾望蓋過了頭，沖昏了頭腦，甚至將偷情當成興趣。在他們的眼中，玩女人或玩男人，就如有人喜歡學陶瓷，有人愛玩音樂一樣，都只是興趣，是一個玩偶而已，並非深愛的對象。但若果一個人變了心，就真的玩完了，玩過了火。對偷情對象認真便真的輸了，可以輸掉一個家，毀掉了本身建立多年的關係，移情別戀大多是暪着另一半偷情繼而發生的。

在外面沾花惹草作樂的人，一般都因為愧疚了對方，反而對另一半特別好，好得根本不會知道他在外面有其他人。但若玩過了火，玩到心都變了，所有心思都花了在外面那個人身上，也就沒有餘力去應付另一半。無論怎樣，惹起對方的猜疑，對本身的關係確實出現了很大的危機。若果你是被背叛的那一位，你會選擇沉默不語？還是選擇揭穿真相？這是一個多麼困難的選擇，一直以來全心全意相信的那一個人，竟然背着你而有了其他人，心如刀割的感覺比死還要難受。

對偷情對象認真便真的輸了，可以輸掉一個家，毀掉了本身建立多年的關係。（《短暫的婚姻》劇照）

因為愛，你會選擇留下來，抵着心痛繼續跟這個人走下去？還是一拍兩散？離不開是身不由己嗎？是因為小孩子嗎？還是因為習慣了他在你身邊？不能過着沒有他的生活呢？

在他們眼中，並不認為是背叛的行為，只是善意的謊言，因為知道對方不喜歡，唯有千方百計偷偷地進行。其實對他們而言，並不是對另一半不專一，在外面沾花惹草，都只是一個遊戲，玩玩而已，何必認真？「離不開」或許更縱容對方繼續沾花惹草，因為他知道無論怎樣放肆，你也走不掉。暪騙和原諒，只會是不斷的循環，男男女女的感情世界裏，永遠觀點和角度不相同。而這個世界上，存在着這種心理的人，實在太多。

暪騙和原諒，只會是不斷的循環，男男女女的感情世界裏，永遠觀點和角度不相同。（gettyimage/視覺中國）

不愛，就選擇離開；但若果因為愛，選擇留下來，那安守本份就好。都選擇留下來了，知道不知道也好，最重要是明白對方是玩還是認真，因為人心都會受誘惑是必然的事實。

勸服不了對方，又不能沒有他，知道了他是玩玩而已，也不要跟他認真，認真就真的輸了。當自己的情緒會崩潰，也不可能與對方好好共處，又離不開這段關係，不就是要接受嗎？原來要維持一段關係，裝聾扮啞真的很重要。有時候，愛一個人不難，守在一個位置才是最難。有人說偷情就是偷情，怎可能饒恕呢？這個世界找到一個真心相愛的人不容易，但有沒有人能保證找到真愛後，能保證一世都不會做出背叛另一半的事呢？只是知不知道的問題，或是原諒不原諒的問題。有些人就這樣被另一半蒙騙了一世，還不知道多幸福快樂，人就是要樂得糊塗，能夠與真愛白頭偕老，並不容易。人性的弱點，都能夠一一包容嗎？若容忍不了，那就請狠狠的割捨這段關係。一段關係，心裏存着滿滿的恨，也容不下一點快樂。

不愛，就選擇離開；但若果因為愛，選擇留下來，那安守本份就好。（《春嬌救志明》劇照）

其實，我們都只是想找一個，只會擁抱自己的人，有這麼難嗎？

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《專一，有這麼難嗎？》」​】

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