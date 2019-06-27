【宋仲基宋慧喬離婚】情侶相愛易相守難？　承諾前先放下情人濾鏡

「因誤會而結合，因了解而分開。」相信是很多情侶曾經面對的問題。當初因為不了解對方的性格，又或因為被熱戀蒙蔽了雙眼，而把種種行為浪漫化，因而不難發現其實在這一段關係中，已經暗藏了一條將會被引爆的導火線。

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宋仲基和宋慧喬在拍攝《太陽的後裔》時相識，繼而相戀，他們曾經被喻為是天生一對的金童玉女。一年多前宣佈結婚時更是轟動一時，但最轟動的莫過於一年後的今天，他們正式宣佈離婚，而宋慧喬稱主要是因為「性格不合」。

韓劇《太陽的後裔》裏宋仲基和宋慧喬飾演一對情侶。（《太陽的後裔》劇照）

宋慧喬雖看似文靜，卻是個直率、開朗、不會做作的人。她罵人的時候就盡情地罵、別人稱讚自己就大方地接受、面對不同問題就幽默地來嘲笑自己，可見是一個坦率和着重感覺的女生。而宋仲基看似開朗又帶點傲嬌，但卻是心思細膩、沉默寡言、自尊心十分強的人。他是想憑着努力向別人證明自己的實力，就算拍戲時曾因受傷而需要休息兩個月，他都堅持只休息兩星期便復工，可見是個堅持己見和有自己想法的人。

表面看來，他們的性格好像沒有什麼衝突，甚至是一凹一凸，可以互補不足。（網絡圖片）

表面看來，他們的性格好像沒有什麼衝突，甚至是一凹一凸，可以互補不足。在熱戀期間的確是，但其實這種感覺最多只能維持一年，也許兩個人在某些性格上可以互補，但其他性格甚至生活小細節上的磨合，才是決定每一對情侶能走多遠的重點。熱戀過後，西施的濾鏡變淡，在同一屋簷下和真實的另一半一同生活，漸漸察覺到對方的惡習、缺點，其實對方沒有變了，只是你漸漸看到了真相，發現其實他或她並不是當初或想像中那麼好。

了解到對方的真性格後，願意包容和接納固然是好，但是當面對巨大的落差時，很多人都會失望、憤怒、埋怨。拍拖時暫且可以吵架後回到各自家中，分開數天冷靜下來。但結婚後朝夕相對，同一空間內兩道情緒角力，實在令人喘不過氣。所以有人選擇離開，結束一段關係。所以，下次開展一段關係時，不要被愛情沖昏頭腦，先了解對方的性格，相處多一下，才能知道對方是否你要找的人，避免換得滿場頹垣敗瓦。祝福他們二人日後各自也能幸福快樂。

內容提供：花師奶

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「宋仲基宋慧喬：因性格不合而分開」​】

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