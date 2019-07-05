【心理測驗】女人過份強勢也成「理由」？你讓另一半有偷食衝動嗎

「我偷食都係因為你啊！」

當男人出軌後，被罵得無可反駁的時候，總是會拋出一堆砌詞狡辯的理由，最常見的就是把責推回另一半身上，趁機數算對方的不是，讓自己的出軌變得情有可原。不單如此，連第三者也會把責任推到正宮身上，最常聽到的就是嘲諷她是「黃臉婆」、不解溫柔，明明是受害者的正宮卻轉眼間成為罪人。

你的強勢，會否成為伴侶出軌的理由？（《婚內情》劇照）

這些固然只是他們為自己開脫的藉口，說出口只會讓他們受盡千夫所指。另一半出軌，主要責任固然不是在自己身上，千百萬種藉口也不能合理化他對你造成的傷害。只是冷靜下來，傷口漸漸癒合，再次回顧上一段感情，你也總會有點領悟。或許你太天真容易被騙，總是縱容著對方，讓他變得不再珍惜你，那麼，你在下一段感情就要學懂保護自己、愛自己；或許你把他逼得太緊，事事都要管，令對方有沉重壓力，那麼，你在下一段感情就要學會給予空間。他出軌，不是你的責任，但卻可能與你有關，到底你有沒有讓另一半想出軌的衝動？即做以下心理測驗，找出答案。

假設有一套與動物有關的電影要開拍，而你要負責訓練一種動物，你會選擇以下哪種？ A.豬 B.無毒的蛇 C.活潑的猴子 D.馬戲團內的獅子 E.剛捉來的野馬

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