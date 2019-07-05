【Inside Out】憤怒、抑鬱都是悲傷的階段　最重要是學會如何接受

人生不如意事十常八九。漫漫長路，必定會經歷生老病死、傷心欲絕的離別時刻，例如被好友、伴侶出賣時爭吵，然後分手的時刻。那時那刻，你也許傷心欲絕，大哭一場；你也許一早看透世事，沉默無聲。

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每個人面對生命中不如意事的時候，反應都可能會因不同的人生閱歷而有不同的影響，但同時亦有些共同之處，只是情緒變化的步伐未必一致。有心理學家嘗試綜合了人面對哀傷時的五個階段，當你看完後，看看是否同樣有所共鳴。

那時那刻，你也許傷心欲絕，大哭一場；你也許一早看透世事，沉默無聲。（《Inside Out》劇照）

由精神病學家Elisabeth Kübler-Ross於1969年的著作《論死亡與臨終》中提出的哀傷五個階段，包括：否認（Denial）、憤怒（Anger）、討價還價（Bargaining）、抑鬱（Depression）和接受（Acceptance）。Elisabeth Kübler-Ross受一群身患絕症、面臨死亡的癌症病人的心理狀態所啟發，而得出人面對哀傷的五個階段，並藉此希望大眾更關注死亡的問題。

Elisabeth Kübler-Ross指出哀傷第一個階段是否認（Denial）。在這個階段的人通常剛剛得悉悲傷和令人傷心欲絕的資訊，往往顯得難以接受及否認事實。很多時在這個階段的人會問：「不可能吧！他昨天才跟我談電話。上星期才問我生日想要什麼禮物。」很快當事人便會進入第二個階段－憤怒（Anger）。當當事人開始明白到這些悲傷和令人傷心欲絕的資訊已成事實時，為了讓自己不致崩潰，往往會將自己情緒投射到自己或別人身上，怨天尤人，讓自己更容易面對事實殘酷的一面。很多時在這個階段的人也許會說：「為什麼要這樣對我？」

很快當事人便會進入第二個階段－憤怒（Anger）。（《Inside Out》劇照）

而第三個階段便是討價還價（Bargaining）。在這個階段的人通常在憤怒過後，希望得出一些方法解決問題或改變現狀。在這個階段的人會說：「如果他願意回來，我願意什麼什麼。」但當事人很快便進入第四階段——抑鬱（Depression）。經歷完一輪長時間崩潰、不接受現實後，當事人心情開始平復，面對事實的真相時，會變得絕望、沉默和傷心。很多時在這個階段的人也許會說：「做什麼都沒有意義了。」去到最後一個階段便是－接受（Acceptance）。當人通過了上述所有階段後，情緒開始平復，便開始反思這段悲劇的意義和接受現實。

雖然Elisabeth Kübler-Ross提出普遍人經歷哀傷的五個階段，但她亦同時指出未必每個人都會經歷上述所有步驟，有些人可能去到第四階段就停了，永遠在哀傷中走不出來。雖然這五個哀傷階段未經科學嚴謹地證實，但它同時有效啟發我們只要肯一路走，哀傷最終會從我們的人生閱歷中消失，迎接我們的將會是全新的自己。

內容提供：廢佬

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「不如意事十常不九 哀傷五階段你實有一個經歷過」​】

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