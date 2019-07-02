【宋仲基宋慧喬離婚】結婚≠幸福　彼此相處不累才成就真正的童話

曾幾何時，你以為婚姻就等於幸福，從此二人會以舒服和甜蜜的方式一起過日子，但長大了、成熟多了，認識一些人、經歷了一些事，你才知道原來婚姻只說明彼此有沒有一個名分，卻不能證明大家合不合適；原來婚姻不一定幸福，甚至有的需要依靠百般理由支撐這段關係。

宋仲基宋慧喬於2017年結婚，婚姻維持了兩年，最近宣佈離婚。（VCG）

Sad but true，往後你會發現，有些關係只適合轟轟烈烈，卻受不起平平淡淡；有些只配得上錦上添花，卻禁不起同舟共濟和雪中送炭；有些只適合談情說愛，卻經不起朝夕相對。

時間在變，人的需求和對愛情的看法也在改變，即使當初彼此多深愛，誓要把最好最多的留給對方，以心換心，當經不起婚姻的長期考驗，大家也可以變得多說一句也覺得厭倦和沒必要，你不問我不說，形成了距離。

有些關係只適合轟轟烈烈，卻受不起平平淡淡。（《太陽的後裔》劇照）

面對這種窘迫，有的人會以各種方式說服自己堅持下去，例如孩子沒完整的家庭很可憐；有的人重拾對外面花花世界的好奇，從第三者給予的特殊感覺中填補心中的空虛，而更多人卻受不住這種有名無實的婚姻。

對於最後這類人而言，離開不是那麼臨時，而是相反，是「經歷了N次掙扎、試過很多次刻意討好、苦心經營、拼命嘗試解決相處問題，但最後還是不可行；還是一次次累積失望，再無法提起勁愛下去」的沉重決定。

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當經不起婚姻的長期考驗，大家也可以變得多說一句也覺得厭倦和沒必要，你不問我不說，形成了距離。（《太陽的後裔》劇照）

因為講破了，很現實的，其實婚姻大部分時候不是為了愛情而在一起，而是為了共同生活而在一起，所以愛是重要，但更重要是相處不累。

就算再多的海誓山盟，亦可以被生活的阻礙磨蝕；再堅定的一句「我愛你一生一世」亦可能敵不過對方又忘了洗碗。

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要是兩人繼續硬擠在已經變質了且不能回頭的婚姻下，理論上是可以的，但這註定讓彼此久久活在患得患失、又憂又怒的情緒裡，憑著「愛」的名義互相折磨，可是如果勇敢離開，放過自己和對方，別再委屈、默默承受冷暴力，那麼在未來幾十年的人生裡，你們還有機會另覓一個真正適合自己的生活方式和愛情。

請不要怪責和討厭自己，畢竟你不是神，只是一個普通人，有盲點、有弱點、有犯錯的機會，所以面對事與願違，學會慢慢放手和放下所有的怨恨，對自己好一點、寬容一點，才是修正過去與建立未來的最好方法。

給時間一點時間吧，到了最後，但願你能發現幸福未必完全來自愛情，而是來自你給自己的認同感；未必來自一帆風順，而是來自苦盡甘來、活好每個當下。