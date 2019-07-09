當認定了一個人來愛，你就會專心的對這個人好，無論面對多大的風雨，拿一把傘，兩個人自然能在風雨裡往前走，風雨越急，兩個人的手就牽得越緊，失去世界並不可怕，失去所愛的你才可怕。

不離不棄，聽起來好像不現實，但其實只是你還未遇到而已。終有一天，你會遇見一個人，你會發現你真的很喜歡這個人，而那個人也是同樣的喜歡你，你在他的眼裡除了看到你自己之外，你還看得見你自己的將來。這一刻或許還未擁有，但當你和他成了一對，不離不棄的一對，你倆就能一起創造一個幸福的未來，從無到有，好不幸福。

失去世界並不可怕，失去所愛的你才可怕。（《撲通撲通LOVE》劇照）

他是條件很好的人嗎？不，不一定，但你就是喜歡他，他的優點你喜歡，他的缺點你包容，愛情是這樣的一回事，認定了，就頭也不回徹底的愛下去。沒有人能夠告訴你最終是否幸福，但至少你和他正努力創造幸福的條件，幸福的條件是什麼？有你、有他、有心，那麼就算面對多大的壓力，誰也不能拆散你和他。

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還有一個更重要的條件，是你能夠鍛鍊到專心一意，這是很重要的，世上或許沒有最好的，何謂最好，只要你一心一意的認定了，那個人就會是你世界裡最好的那一個人，其他人再好再吸引，你都會心無旁騖，因為當你找到了你認為最漂亮的一朵花，就不會再留戀大花園了。

沒有人能夠告訴你最終是否幸福，但至少你和他正努力創造幸福的條件。（《下雨時你的溫柔》劇照）

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每個人都有不同的優點和缺點，缺點固然是不太好的東西，有些缺點能改，有些則是老問題改不了，那麼你就得要學習接受，畢竟我們也是一個人，有好的地方，自然也有不好的地方。與另一半相處的時候，我們不是要勉強把對方改變成自己喜歡的模樣，這不是愛，這是自私。

只要你一心一意的認定了，那個人就會是你世界裡最好的那一個人，其他人再好再吸引，你都會心無旁騖。（《獨家記憶》劇照）

問問自己，同樣有缺點的你其實也得到對方的包容吧？其實有缺點很正常，若缺點非撼動到愛情的本身，我們就得要學習怎樣能有多一點體諒，明白這很困難，但當你認定了一個人來愛，就得要學習包容對方不能戒掉的缺點，沒辦法，這是最真實的他，因為在你面前，他就會展示如此的真我。

這可是對你的信任呀，一輩子很長，若要帶著一個假面具來愛，怎能走得遠？

當認定了一個人來愛，你就會專心的對這個人好。

除了對他好，還會學習體諒他的不好。