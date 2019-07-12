狠於離開才能開始放下　自以為失去心愛的人　其實只是失去了自己

堅持或放棄，其實都只在於一念之間。

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在一段沒有結果的關係上，你可以奮不顧身的堅持，也可以狠狠的放棄。決定很難，難就難在要在短時間中，於理智與情感交纏之間，作出一個不會讓自己後悔的決定。決絕一點，可能可以拯救自己；選擇留下，或許只會讓傷痛無限輪迴。人往往很矛盾，總被情感拖拉着，最後寧願弄得傷痕纍纍，也不捨得割捨心愛的。

放不開，並不等於離不開。要有勇氣作出決定，再用時間慢慢適應新的生活，先要離開關係才能夠放下，才能夠給予自己重生的機會。所謂的離不開，其實都只因為執着，不想失去。死纏爛打得到的結果，只會是兩敗俱傷。人的性格會變，感情會變，有誰能保證永遠的存在？有一種捨不得，是因為習慣了有彼此的生活，但當中是否還存在着愛？還是只存着恨？究竟是真的不捨得？還是只是習慣了？就只有當事人才清楚了解。

放不開，並不等於離不開，要有勇氣作出決定，再用時間慢慢適應新的生活，要離開關係才能夠放下，才能夠給予自己重生的機會。（《我們與惡的距離》劇照）

有時候，兩個人的關係的去留，很依靠對方的回應來作決定。明明很理智地分析了，分開才是對大家最好的決定，卻掙扎於理智與情感之間，最後又可能被雙方的情感影響而留下來。戀愛令人糊塗，談得太多戀愛，更不知道何謂快樂，作出決定之前，不妨退後一步去看，或者會看得更清楚。若對方沒有意思再繼續走下去，一個人的堅持，又有什麼意思呢？當然，倘若做得夠狠的話，便不會再被情感拖拉而影響決定，所以挽回也很靠時機，把握不住那一剎、那挽回的時機，一切都就這樣完了。

想清楚去或留並不容易，但切記勿因為執着而遺忘自己。當你以為失去最重要的人，其實真正失去的是你自己。

想清楚去或留並不容易，但切記勿因為執着而遺忘自己。（Gettyimages／視覺中國）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《一念之間的堅持或放棄》」​】

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