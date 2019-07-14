【維繫感情】信任恐令感情靜如止水　神秘感是保持感情升溫的竅門

感情裏致勝的法寶，是永遠保持一份神秘感，永遠不能確認對方的心意，猜猜度度的玩意，是愛情裏最讓人如痴如醉的地方。然而，保持神祕感，也是維繫感情的法寶。

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神秘感之所以來得神秘，因為就是讓人猜不透，摸不通。偶爾製造出意外驚喜，猜不透的心意，追不上的感覺，讓你不斷繼續追尋感情裏最理想的結果。

就好像玩網絡遊戲一樣，過了一關又再挑戰另一關，有一種勝利感、征服感，讓對方有意想不到的快樂，就能讓感情不斷昇華。然而，悶透了的感情生活，說因為時間久了都只是藉口，想不到方法維繫才是致命傷。

保持神祕感是維繫感情的法寶。（《六弄咖啡館》劇照）

維繫感情像放風箏的說法沒錯，懂得一收一放很重要，愈放鬆又會愈縱容，愈拉緊又會愈易拉斷，收放自如的技巧確實不易。神秘感就是讓感情收放自如的法寶，只有在一個神秘地帶內徘徘徊徊，又收又放，偶爾着緊，偶爾放鬆，偶爾就好。凡事適可而止，過猶不及，物極必反，感情亦然。

維繫感情從來不易，愈愛一個人，愈想深入了解更多，並想佔有他的所有，佔有和控制的慾望，不知不覺間把愛的感覺都蓋過了，處處挑剔，希望對方成為自己滿意的模樣，由互愛漸漸變成互恨，愛與恨從來都只是一線之隔。了解一個人並不難，明明甚為了解，卻又要保持神祕感就十分難。每段關係的必經階段，或者必須要熬過最難過的時候，才會發現神秘感的重要。

佔有和控制的慾望會把愛的感覺蓋過。（《六弄咖啡館》劇照）

所謂因誤會而結合，因了解而分開，的確有這麼的一回事。了解不是壞事，但因了解而分開，就是因為愈了解反而會產生愈多磨擦，揭穿了對方的底牌，由最開始只專注對方的優點，漸漸變成只專注對方的缺點，針鋒相對成為了大家相處的習慣。當厭惡愈多，欣賞不再，究竟是感情昇華的地步，還是失敗的結果？最可貴的地方，不是因為看透了對方的缺點還繼續留下來，而是彼此看透了仍能好好相處。

愈了解反而會產生愈多磨擦。（《六弄咖啡館》劇照）

學習保持神秘感，或許就能讓感情收放自如，信任不一定是基於每事都稟告對方。每事問每事答，的確讓感情穩定，亦是讓感情靜如止水的元凶。沒有放鬆的時候，又怎能製造緊張？放鬆與緊張，偶爾就好，別讓控制慾害慘自己，害慘感情。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/Fiona.Cinderella.Art/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《神秘感的重要》」​】

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