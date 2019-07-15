【錯過對的人】如果當初在一起　現在我們幸福嗎？遺憾只因沒答案

有讀者問，真的有「錯的時間對的人」嗎？我苦笑，當你人生略有經歷之後，你回頭看看你的人生，當中或多或少有些人，你會納悶，若當時與他開始的話，後來的故事會怎麼樣呢？沒有人能証明這世上有沒有平行宇宙，若然有，在另一個宇宙的你和他後來真的會幸福嗎？

若當時與他開始的話，後來的故事會怎麼樣呢？（《戀如雨止》劇照）

有時候，遺憾只因當天的錯過而起，你心裡有遺憾，只因你沒辦法証明你當天的決定是否做得正確，你當天的決定是怎樣的？或許不算是很確切的決定吧？可能是兩人慢慢地就走開了，誰也沒有留住誰。到某一天，你忽然聽見他拍拖了，聽說他的新女朋友也好像不錯的，你心裡或許會酸酸的，但你沒有太大的情緒起伏，可能你早就準備好了接受這情況，甚或你自己當時已有新的戀人，坦白說，你和他彼此都知道不會再一起了，但你和他的心裡都留了一個特別的位置予對方，祝福雖遙，但初心卻不變。

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你當天的決定是怎樣的？或許不算是很確切的決定吧？（《七月與安生》劇照）

或許，我們真的要接受生命裡總有一兩位注定你感到遺憾一輩子的人。

在你和他一起成長的時候，或許試過同一時間想起過對方，你拿出過電話按進他的對話框，看見他剛巧在線上，你想寫幾句給他，但寫好了卻沒有按下傳送鍵，然後你就退出對話框了。

你心裡有遺憾，只因你沒辦法証明你當天的決定是否做得正確。（《等一個人咖啡》劇照）

不知道，他又有沒有好像你一樣，在你不知道的情況時按進你的對話框裡，寫一些很想對你說但最終也沒有勇氣跟你說的話？

錯的時間對的人，或許在另一個平行時空裡，那位男孩和那位女孩正在幸福中。

或許在另一個平行時空裡，或許我們當初在一起，現在就在幸福中。（《同桌的你》劇照）